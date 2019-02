Il viaggio nelle cucine di Alessandro Borghese è giunto all'ultima tappa: Cremona. Paesini avvolti nella nebbia e distese di campi dove cremaschi e cremonesi coltivano i prodotti della loro terra e allevano animali da cortile. Galline, oche e maialini sono i veri protagonisti della cucina cremonese, definita dai suoi abitanti povera e grassa. Arrosti, bolliti e mostarde, tortelli di zucca e marubini in brodo. Piatti semplici dai sapori forti e decisi, questa è la cucina di campagna.

Quattro ristoratori, Francesca, Andrea, Sergio e Milena hanno deciso di sfidarsi a colpi di pranzi e cene per aggiudicarsi il titolo di miglior ristorante di cucina di campagna del cremonese.

Francesca Stilo durante una gita fuori porta con gli amici si è letteralmente innamorata di Soncino tanto da lasciare Treviglio, sua città natale, per trasferirsi nel bel mezzo della campagna cremonese dove ha aperto il Molino San Giuseppe. E' la titolare del locale insieme alla sorella, al marito e al cognato: sono una squadra fortissima. "La nostra filosofia è semplice: prendiamo spunto dalla semplicità della cucina campagnola e la rivisitiamo senza stravolgere i sapori del piatto".

Andrea Fontana porta avanti la trattoria di famiglia Il Gabbiano, nata trentacinque anni fa per volere di suo padre. Si occupa della sala e della cantina, mentre la cucina è il regno della moglie Elena. "Utilizziamo i prodotti che la cascina ci fornisce, per questo mi riconosco al cento per cento nella cucina campagnola".

Sergio Brambini è il titolare dell'Hostaria San Carlo. La sua proposta è composta dai classici della cucina di campagna e da un buon settanta per cento del menù che varia. Si definisce un cuoco anti kilometro zero, predilige la freschezza degli ingredienti e un buon rapporto qualità-prezzo. "Con tutte le cose che ci sono devo cucinare proprio la gallina?".

Milena Sinelli è la castellana, la proprietaria del Castello Breda de Bugni. Propone ciò che rappresenta la tradizione della propria famiglia. "Vincerò perché Breda è poesia e noi dopo tanti anni ne siamo ancora innamorati".

Nel comune di Castelverde inizia la ricerca del miglior ristorante di cucina di campagna del cremonese. L'esterno e l'interno del Castello Breda de Bugni sono stati preservati il più possibile ricevendo le lodi dei ristoratori, un luogo incantato dall'atmosfera magica. La location di Milena ti porta indietro nel tempo con una cucina che ricorda i pranzi della nonna: bolliti e salse classiche. Le uniche pecche della cena sono state: la mostrarda, considerata industriale, e i dolci giudicati "più belli che buoni".

La gara continua a Moscazzano da Sergio nella sua Hosteria San Carlo immersa nella pianura padana. Se nella cucina si respira innovazione giovando le tecniche moderne, non si può dire altrettanto della sala, giudicata troppo vecchio stile "il damascato è superato". Sergio, tecnologico e sicurò di sè, mette in pratica le nuove metodologie per conquistare i rivali. I piatti cremaschi hanno convinto i ristoratori, ma l'interpretazione del padrone di casa sul bollito (servito in parte nel modo classico, in parte ripassato arrosto) ha diviso le opinioni degli altri. I dolci piacevoli sia alla vista che al palato. Qualche perplessità sul conto, troppo basso.

E' il turno del Molino San Giusppe a Soncino, uno dei borghi più belli d'Italia. La moderna osteria di Francesca ha una vista affascinante, la location è molto curata anche se non ha incontrato il gusto di tutti i rivali. "La cucina osa, un modo per distinguersi in una zona piena di ristoranti tradizionali" afferma Borghese. Impiattamenti estrosi e molto curati che possono far sorgere il dubbio che ci si allontani da una cucina tradizionalistica, ma l'importante "è mantenere i sapori popolari". La filosofia innovativa dell'insolito bollito, presentato a mo' di sushi, non è stata capita da tutti. Dolci squisiti.

L'ultimo ristorante si trova nella piazza della Corte de' cortesi con Cignone è la Trattoria il Gabbiano di Andrea che cerca di portare avanti le tradizioni del terriorio, inserendo qualche novità "dove si può". Secondo i ristoratori la location è molto funzionale, ma senza guizzi. La protagonista indiscussa della serata è stata, ancora una volta, la gallina: Andrea e Milena la preferiscono nervosa percependone la fibra durante l'assaggio, mentre Francesca e Sergio sostengono che se la carne dell'animale sia troppo dura debba essere cucinata una gallinella, più giovane e morbida. I dolci non sono particolarmente piaciuti.

La classifica provvisoria vede al primo posto Milena con 92 punti, segue Francesca con 82 punti, Andrea con 79 punti e infine Sergio con 78 punti. Il bonus di cinque punti per il piatto della domenica "Il bollito" spetta ad Andrea, "Buoni i tagli, le cotture e le salse" si congratula Borghese. Andrea sale così a 84 punti, posizionandosi al secondo posto. Il voto di Alessandro Borghese può confermare o ribaltare il risultato.

I voti di Alessandro hanno confermato la classifica. E' Cascina Breda di Milena il miglior ristorante di cucina di campagna del cremonese. "I prodotti da te coltivati e gli animali da te allevati arrichiscono di valore i piatti che proponi nel tuo castello" si complimenta Borghese. Il premio è di 5000 euro e Milena li dividerà con tutte le persone che l'hanno aiutata in questa bellissima esperienza.

I VOTI DI ALESSANDRO

Cascina Breda

Location:8

Menù:8

Servizio:6

Conto:8

Totale:30

Hostaria San Carlo

Location:7

Menù:8

Servizio:7

Conto:8

Totale:30

Molino San Giuseppe

Location:7

Menù:8

Servizio:6

Conto:8

Totale:29

Trattoria Il Gabbiano

Location:6

Menù:8

Servizio:7

Conto:8

Totale:29