Ristorante Casa & Bottega, Sanremo: 4 cose da sapere

Ristorante Casa & Bottega

Location: industrial, shop

Conto: 36 €

Servizio: semplice, poco formale

Menù: del territorio, non turistico

Il ristorante è stato aperto cinque anni fa e si trova nella piazzetta principale di Dolceacqua, località molto carina e suggestiva dell’entroterra ligure. Il locale si presenta come un ristorante e shop dove il cliente può comprare ciò che desidera. Lo stile predominante è industriale e innovativo, impreziosito da non pochi oggetti acquistati girovagando per fiere e mercatini.

Valeria Torchio, 65 anni, è la titolare di Casa & Bottega, gestita insieme al compagno Fabrizio. Si occupa della sala “forse il servizio è il punto debole del ristorante” e di “mettere becco” nelle questioni della cucina, "io propongo una cosa e puntualmente me la bocciano”. In cucina comandano l'ex marito di Valeria e loro figlio. Valeria sembra una donna svampita, che si dimentica le cose e gira intorno alle domande, ma ha un carattere forte e determinato ed è, forse, una finta modesta. Nella vita ha svolto diversi lavori “sono stata cartolaia e dopo qualche anno mi sono reinventata ristoratrice”. E' una donna dall’animo e dallo stile radical chic, collane lunghe e vestini, fumatrice. Per sua stessa ammissione afferma: "Risulto molto antipatica... Sarà per i miei tratti".