Non perdere Alessandro Borghese 4 Ristoranti S.5, in Prima Tv Assoluta, tutti i martedì alle 21.15 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 311 o 11. Scopri di più su Giorgia Pelli , la concorrente titolare della Fraschetta di Padre in Figlio, vincitrice della puntata laziale

LA FRASCHETTA DI PADRE IN FIGLIO

Location: tipica, con un tocco in più

Conto: 35-40 €

Servizio: familiare

Menù: cucina tipica romana

La Fraschetta di Padre in Figlio si trova a Castel Gandolfo. La location è quella di una tipica fraschetta romana: il bancone dei salumi e degli antipasti e le tovaglie a quadrettoni rossi e bianchi. Una sola sala con sedie in legno, bottiglie esposte e alle pareti foto, chitarre e pietra a vista. Fuori ha anche un dehor con dei posti a sedere. L’Hosteria di Padre in Figlio mantiene l’atmosfera familiare della fraschetta, l’arredo semplice e il calore romano. Nell’arredo spiccano il bancone degli antipasti e dei salumi dove regna la stella dei castelli: la porchetta. Per la famiglia Pelli, da loro "si respira romanità da tutti i pori".

Giorgia Pelli, 31 anni, è la titolare e la cuoca. “Da quando sono nata viaggio nella ristorazione”, Giorgia è una ragazza solare, simpatica, appassionata di cucina e di moda. La fraschetta è stata aperta dal padre quindici anni prima. A cucinare le ha insegnato la nonna: “La carabiniera” che strilla se tutto non va come dice lei. Oltre che per il cibo ha una passione per la moda, per lei abbinare i colori è come mescolare gli ingredienti di un piatto. Giorgia è competitiva e caparbia, non si fa problemi a difendere i suoi piatti anche dai clienti. Ci ha raccontato che quando vuole ottenere qualcosa la ottiene, com’è stato per il motorino a sedici anni, e con la stessa caparbietà vuole vincere 4 Ristoranti.