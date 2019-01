La Fraschetta de Sora Ines, Castelli Romani: 4 cose da sapere

Non perdere Alessandro Borghese 4 Ristoranti S.5, in Prima Tv Assoluta, tutti i martedì alle 21.15 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 311 o 11. Scopri di più su Romina Canini , la concorrente titolare della Fraschetta de Sora Ines

La Fraschetta de Sora Ines si trova ad Ariccia bassa e Romina ci tiene a precisare che è l’unico locale che si chiama “Fraschetta, gli altri si chiamano tutte osterie”. La Fraschetta de Sora Ines è “la prima fraschetta di Ariccia, mia nonna è stata la prima e poi tutti gli altri l’hanno seguita”. L’atmosfera è tipica, conviviale con tovaglie a quadri e tanti oggetti “vintage” alle pareti. Si respira un’aria di tradizione e genuinità. Romina è dell’idea che in una vera fraschetta ci debba essere un’atmosfera goliardica, con gente che canta e alza la voce molto di più rispetto a un ristorante. Molte volte, infatti, Romina invita "Enzo Der Tufello", stornellatore romano che, insieme a lei, canta per i tavoli e coinvolge i clienti. "La cosa che non deve mai mancare è la porchetta, se manca la porchetta manca l’acqua al mare”.

Romina Canini, 40 anni, è la titolare. Gestita dalla sua famiglia, la fraschetta è tramandata da generazione in generazione dalla nonna Sora Ines. Romina, prima nipote di Ines, ama il suo lavoro, ha iniziato aiutando la nonna già all’età di dodici anni. "Da lei ha imparato tutto, tranne cucinare. Io mangio, se sto in carne è perché mangio qua”. Romina è una donna, come afferma più volte, dalla buona forchetta e amante di tutto ciò che è storia e natura. Romina vuole vincere 4 Ristoranti per rendere onore alla nonna: “Mia nonna ha insegnato tante cose a tutti e non tutti le sono stati riconoscenti... E' stata la prima e deve restare la prima”. La cucina è tipica tradizionale romana e dei Castelli, è una cucina casereccia di cuore.