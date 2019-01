Non perdere Alessandro Borghese 4 Ristoranti S.5, in Prima Tv Assoluta, tutti i martedì alle 21.15 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 311 o 11. Scopri di più su Sanzio Evangelisti , proprietario e chef di uno dei quattro ristoranti in gara

Materia Prima - Mazzetti D'Altavilla

Location: elegante e storica

Menù degustazione: 35 €

Servizio: curato

Menù: del territorio ma innovativo

Il ristorante si trova all’interno di un antico convento del 1700. Dalla torretta di avvistamento si gode di un’ottima vista su tutta la vallata del Monferrato. Il ristorante, pur essendo aperto da solo un anno, porta avanti un progetto che Sanzio sta studiando da otto. Il tutto nasce dalla grande esperienza della famiglia Mazzetti per i distillati e, con l’arrivo di Sanzio, è nata la nuova avventura nel campo della ristorazione.

Il mastro distillatore Sanzio Evangelisti ha 62 anni, è un signore al quale non mancano verve e temperamento. E’ arrivato dalla Romagna in Piemonte per inseguire le sue passioni per il mondo dei vini e dei distillati. Dice di essere eclettico, bizzarro, anarchico e non attento al look. Non ama l’ordine e i lavori noiosi "da ufficio". Il suo mondo è la distilleria e la ristorazione rappresenta una nuova sfida.

La cucina di Materia Prima è una cucina moderna che utilizza prodotti locali. I piatti della tradizione, come la battuta di Fassona, il vitello tonnato, i ravioli del Plin sono inseriti nella carta, ma vengono serviti al fianco di piatti più innovativi come il maialino cotto nelle vinacce o il baccalà al vapore con crema di zucchine e pomodorini confit. Il menu degustazione prevede: due antipasti, due primi a scelta tra quattro piatti, un secondo a scelta tra quattro proposte e 1 dolce. Il costo è di 35 € e comprende un piccolo distillato e il calice di vino servito tra una portata e l’altra. Provare per credere!