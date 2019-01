Osteria Kobuta, Cagliari: 4 cose da sapere

In attesa del prossimo appuntamento con Alessandro Borghese 4 Ristoranti S.5, in Prima Tv Assoluta, tutti i martedì alle 21.15 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 311 o 11, scopri di più su Riccardo Porceddu, uno dei quattro protagonisti della terza puntata

Osteria Kobuta

Location: minimal con pochi arredi

Conto: 40/50 €

Servizio: pettinato ma non troppo

Menù: italo - giapponese

Il sardo dall’animo giapponese è Riccardo Porceddu, 39 anni, titolare e chef dell’Osteria Kobuta. Grande appassionato del Giappone e della sua cucina, “Kobuta in giapponese significa maiale e io di cognome faccio Porceddu”, è fortemente legato alla Sardegna e ai suoi prodotti. Una volta rincasato dalla Terra del Sol Levante si è portato con sé un grande bagaglio culturale e culinario appreso in oriente. Il suo motto è “Less is more, un bravo cuoco toglie e non mette”. Riccardo si definisce preciso, attento e maniaco dei dettagli “Sono quasi ossessivo compulsivo”. Sul confronto con gli altri non ha mezze misure: “Faccio la radiografia al piatto e 8 volte su 10 rimango scontento quando mangio fuori”.

La cucina parte dalla tradizione sarda ma viene trattata con tecniche giapponesi: “La cucina è il mio punto di forza, siamo unici nel nostro genere e siamo fighi”. I gusti, a detta di Riccardo, sono spinti e non delicati.

Il ristorante Kobuta è un locale piccolo e moderno ubicato nel quartiere denominato La Marina, nel centro storico di Cagliari. Gli arredi sono minimal e moderni: le pareti verdi vanno in contrasto con i colori caldi del legno usato per i tavoli; il bancone, sul quale si può mangiare, è stato pensato in vero stile giapponese e separa la cucina dalla sala. Anche se il locale è piccolo, lo staff comunica attraverso degli auricolari. Riccardo ama descrivere il Kobuta come un’osteria perché gli piace sentirsi un oste.