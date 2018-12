4 Ristoranti riparte da Genova: la mappa dei primi ristoranti in gara

Il grande e attesissimo ritorno di Alessandro Borghese - 4 Ristoranti, in esclusiva assoluta su Sky Uno, è alle porte: ormai manca pochissimo, il programma ambientato nel mondo del cooking guidato dallo chef più rock del piccolo schermo, ti aspetta per nuove avvincenti sfide, tutti i martedì, a partire dal 16 gennaio. Tra gli ingredienti fondamentali non potranno mancare forti dosi di coraggio, spirito di adattamento e d’avventura. Avete già l’acquolina in bocca e non state nella pelle? Per ingannare l’attesa qui di seguito trovate la mappa dei 4 ristoranti che si sfideranno nella prima puntata ambientata a Genova. Città portuale e ricca di storia, Genova vanta una cucina che rispecchia il carattere del territorio. Tra le specialità più popolari e conosciute della gastronomia ligure è impossibile non citare il pesto e la focaccia, ma anche la pasta ripiena, come i ravioli e i pansotti, i corzetti della Val Polcevera, la torta Pasqualina e mille altre bontà.

Scopri qui sotto i nomi dei ristoranti in gara e…buon divertimento!