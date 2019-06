4 Hotel, il vincitore della Liguria è Villa Riviera Suites

La nuova avvincente stagione di 4 Hotel giunge al terzo appuntamento e il viaggio alla scoperta dei migliori alberghi d’Italia continua sempre più appassionante, dopo il debutto a Polignano a Mare e Torino, è la volta della Liguria. A trionfare è il boutique hotel situato sulla collina di Santa Giulia, tra Portofino e Sestri Levante: Villa Riviera Suites. La villa è una residenza di inizio ‘900 recentemente ristrutturata e il nome storico “Eremo di Santa Cecilia” deriva dalla storia della struttura religiosa che sorgeva prima che la villa fosse ricostruita a fine ‘800 da una nobile famiglia genovese. Con la sua incantevole vista sul mare, il suo immenso giardino e le terrazze genovesi con prato all’inglese, Villa Riviera conquista al primo sguardo. A poche ore dalla sua incoronazione, abbiamo intervistato la vincitrice, Giovanna Furgone. Continua a leggere e scopri cosa ci ha raccontato di questa sua straordinaria avventura.

Come ha reagito alla chiamata?

La chiamata è stata per noi motivo di entusiasmo ed un' ottima opportunità di far conoscere il nostro progetto nato a luglio 2018.

Il punto di forza del suo Hotel.

Il punto di forza è certamente la possibilità di poter offrire ai nostri clienti una dimensione di privacy e relax unita a servizi con standard internazionali; una fuga speciale dalla normalità.

C’è stato un momento in cui ha sentito la vittoria in pugno?

Tutt'altro, fino all'ultimo eravamo certi di non vincere. La vittoria è stata quindi ancora più goduta.

Cosa ha portata a casa?

A casa mi sono portata il sapore di una bellissima esperienza, la consapevolezza che la nostra realtà può forse essere un valore aggiunto positivo per il territorio e la certezza che la nostra strada è appena cominciata ed abbiamo ancora tanto da imparare.

Qualche rammarico?

Rammarico proprio nessuno.

Una parola su Barbieri?

Il "Sig. Bruno Barbieri" mi è parso davvero la persona gentile e per bene che appare in tv; la sua professionalità e la sua educazione mi hanno permesso di vivere in modo totalmente positivo questa esperienza; da lui si può solo imparare.

L’hotel più bello che ha visitato.

Tutti gli hotel visitati mi hanno permesso di cogliere bellezza. Il più bello in termini generali? Villa Riviera!

Un ospite illustre che le piacerebbe avere in Villa.

Elisabetta Franchi, mi piace l'imprenditorialità e credo che lei rappresenti in pieno un concetto di imprenditorialità femminile; donna carismatica, audace... sogno d' intervistarla e comprendere tutti i passaggi della creazione della sua meravigliosa azienda; inoltre come me ama il design e l'arredo.