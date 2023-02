5/16

La diciannovenne Hue Dinh Thi, è una ragazza vietnamita trasferitasi in Italia per conseguire una laurea in Management del turismo. Per studio e per lavoro ha vissuto a Bolzano, Genova, Venezia e Firenze; ora è una Project assistant per una società che sviluppa cooperazione tra aziende italiane e vietnamite. Quello dello chef è un lavoro ancora poco considerato nel suo paese. Unica donna nella rosa dei finalisti di MasterChef, sa come dare filo da torcere ai suoi avversari: sarà lei a vincere l'ambito titolo?

