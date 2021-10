La prima puntata dei Live si è aperta con la presa di posizione dei giudici. “Sono molto dispiaciuta perché non possiamo festeggiare un passo avanti, un passo in cui tutti speravamo, perché riguarda i diritti di tante persone”, ha detto Emma sottolineando che è stata scritta "una bruttissima pagina della storia del nostro Paese". Mika ha aggiunto: “Penso profondamente che là fuori c’è ancora l’Italia capace di amare, di accogliere. Ed è in quella Italia che io voglio continuare a credere”

“Siamo contentissimi di essere qui per questa nuova grande edizione di X Factor, ma sono molto dispiaciuta perché non possiamo festeggiare un passo avanti, un passo in cui tutti speravamo, perché riguarda i diritti di tante persone”, ha detto Emma, interrotta dagli applausi del pubblico presente. “Le immagini che sono arrivate dal Senato, l’esultanza e i cori da stadio dopo aver bloccato la legge Ddl Zan, oltre a essere state abbastanza imbarazzanti, hanno scritto una bruttissima pagina della storia del nostro Paese – ha continuato Emma –. Credo di poter parlare a nome di tutti i miei colleghi, ma credo di poter parlare a nome di un’intera produzione, di un intero programma che da sempre si è battuto contro ogni discriminazione”.

Mika: “Là fuori c’è ancora l’Italia capace di amare”

Poi ha preso la parola Mika. “È un tema a cui tengo tantissimo – ha detto –. Quello che abbiamo visto non è l’Italia che io amo. E mi permetto di dire che, soprattutto, non è l’Italia che mi ha accolto e anche mi ha difeso in questi ultimi anni. Però, penso profondamente che là fuori c’è ancora l’Italia capace di amare, di accogliere. Ed è in quella Italia che io scelgo e voglio continuare a credere”. Chiude il conduttore Ludovico Tersigni: “Parole sante”.