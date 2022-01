Italia’s Got Talent sta per tornare! L’appuntamento è a partire da mercoledì 19 gennaio su Sky Uno e in streaming su NOW. In giuria arriva Elio al tavolo insieme agli irresistibili Federica Pellegrini, Mara Maionchi e Frank Matano. Lodovica Comello in conduzione conquista il superpotere del suo golden buzzer e anche il pubblico da casa potrà mandare due concorrenti direttamente in finale. Ospiti delle puntate, Paola Egonu e Bebe Vio

In giuria esordisce Elio , cantante, musicista e scrittore, che con gli Elio e Le Storie Tese ha pubblicato dieci dischi in studio e nel corso degli anni è diventato anche un amatissimo personaggio al quale il fiuto per il talento di sicuro non manca. Al tavolo dei giurati Elio affianca i confermatissimi Federica Pellegrini , la “Divina”, plurimedagliata campionessa olimpica che ha da poco abbandonato l’attività agonistica dopo una carriera impareggiabile; Mara Maionchi , l’amatissima icona dell’industria discografica e della TV italiana; e Frank Matano , comico e attore irresistibile, pronto a provocare ancora i colleghi al tavolo e a far ridere il pubblico col suo umorismo nonsense. Alla conduzione, per il sesto anno consecutivo, Lodovica Comello , padrona di casa accogliente, ironica e travolgente. In attesa che il sipario si alzi, ecco 4 cose da sapere su Federica Pellegrini.

Mercoledì 19 gennaio , su Sky Uno e in streaming su NOW , si riapre la caccia ai migliori talenti del nostro Paese con la nuova edizione di Italia’s Got Talent , il grande show per tutta la famiglia prodotto da Fremantle per Sky ( LO SPECIALE ).

1. È soprannominata la “Divina”

approfondimento

Italia's Got Talent 2022, al via l'edizione d'oro con Elio in giuria

Grazie alla sua incredibile bravura Federica Pellegrini è una vera icona del nuoto italiano, ma è ammirata anche per il suo stile e per la sua bellezza. Infatti, la nuotatrice fa parlare di sé per i suoi successi sportivi, ma anche per il suo fisico perfettamente modellato dallo sport e i look mozzafiato che spesso mostra ed è probabilmente per questo si è guadagnata il soprannome di “Divina”.

2. Ha vinto la sua prima medaglia olimpica a 16 anni

La campionessa di nuoto ha vinto tantissime medaglie e collezionato incredibili successi, ma quella che vogliamo ricordare è la sua prima medaglia olimpica, un argento nei 200 metri stile libero, vinta alle Olimpiadi del 2004 ad Atene, quando aveva appena 16 anni.

3. Ama curarsi ed essere femminile

Federica Pellegrini passa molto tempo in costume da bagno e con in testa la cuffia da piscina, ma quando li mette da parte ama indossare abiti molto femminili e tacchi alti. Infatti, per lei essere una sportiva non significa essere sempre in tuta e ne dà prova nelle occasioni mondane in cui la vediamo indossare abiti meravigliosi, impreziositi da acconciature e make up sempre impeccabili.

4. Ha paura del mare

Sembra incredibile che una nuotatrice abbia paura del mare, ma per Federica Pellegrini è così. Infatti, la campionessa non nuota dove non vede il fondo, come spesso succede quando si è nel mare. La sua acqua ideale è quella della piscina, dove si trova perfettamente a suo agio e non ha paura di niente, se non di perdere le gare a cui partecipa.