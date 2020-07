10 anni dopo, cos'è successo a Iker Casillas e Sara Carbonero? FOTO

1/10

L'11 luglio 2010 a Johannesburg (Sudafrica), pochi minuti dopo il termine della finale dei Mondiali di calcio Spagna-Olanda, andò in scena uno dei momenti più romantici degli ultimi anni: dopo aver sollevato la Coppa del Mondo, il capitano spagnolo Iker Casillas interruppe un'intervista per baciare in diretta tv l'inviata di Telecinco Sara Carbonero, "ufficializzando" così la loro storia d'amore.