Programmi TV da non perdere stasera, lunedì 11 maggio

Programmi TV in onda stasera

Italia’s Got Talent (Replica), ore 21:15 Sky Uno

La quinta stagione di Italia’s Got Talent torna su Sky Uno con le repliche delle audizioni. Alle ore 21:15 appuntamento con Mara Maionchi, Frank Matano, Federica Pellegrini e Joe Bastianich alla ricerca del talento.

Impronta criminale, ore 21:05 Crime Investigation

Stagione 1, episodio 6: “Briciole di morte”. Le autorità texane sono sulle tracce di un pericoloso killer. Gli agenti dimostrano che gli omicidi sono collegati e l'FBI inizia a dare la caccia al “railroad killer”.

Andy Warhol vs Donald Trump - 1ª TV, ore 21:15 Sky Arte

Settimo episodio della stagione 2 di Urban Myths. A sostegno della sua nuova squadra di calcio, “The Donald” tiene audizioni da cheerleader nella Trump Tower, includendo nella giuria Andy Warhol.

Kings of pain: la natura morde, ore 21:00 Blaze

Stagione 1, episodio 3: “Formiche aggressive”. In Messico, Adam e Rob sono alle prese con due animali terribili, uno dei quali ha superato la scala del dolore di Schmidt. Inoltre dovranno affrontare formiche aggressive.

Emozioni in sala parta con Emma Willis, ore 21:00 Lei

Su Lei le “Emozioni in sala parto con Emma Willis”. Stagione 1, episodio 2: “Un lungo travaglio” - Emma oggi si occupa di Lianne, in attesa di due gemelli. Ma una serie di complicazioni potrebbe farli nascere prematuramente.

I ribelli del fiume, ore 21:00 Discovery Channel

Su Discovery Channel va in onda la prima stagione de “I ribelli del fiume”, episodio 1: “Senza ritorno”. In Idaho, l'inverno sta per terminare e le persone che vivono lungo le sponde del “fiume senza ritorno” sono costrette a navigare lungo le pericolose rapide.

14 – 18 La grande guerra, ore 20:55 National Geographic

Sarajevo: 28 giugno 1914 - L'uccisione dell'arciduca Francesco Ferdinando segna l'inizio della crisi. Tramonta la speranza di un nuovo secolo di pace e inizia il crollo dei grandi imperi.

Com’è fatto, ore 21:05 Discovery Science

Scopriamo come vengono realizzati gli oggetti di uso quotidiano. In questo episodio (stagione 20, episodio 11) le scarpe per andare in bicicletta, un particolare tipo di tenda, il compensato e i dipinti a encausto.

Spie di guerra - 1ª TV, ore 21:00 History

“Lo sbarco in Sicilia” - Due mesi prima dello Sbarco in Normandia, il corpo senza vita di un ufficiale britannico venne trovato su una spiaggia. L'uomo aveva con sé documenti di grande valore.

L’incredibile Dr. Pol, ore 21:15 Nat Geo wild

“Un veterinario in fiera” - In città ci sarà una fiera e il dottor Pol sarà molto impegnato. In clinica, la dottoressa Brenda si occupa di una capra. Pare che la creatura abbia qualcosa che le blocca l'esofago.

Serie TV in onda stasera

The L Word: Generation Q - 1ª TV, ore 21:15 Sky Atlantic

Su Sky Atlantic, in prima visione TV, arriva la nuova serie “The L Word: Generation Q”. Rivedremo Bette, Alice e Shane, ma conosceremo anche nuovi personaggi, tra cui Dani, Sophie, Micah e Finley, e ci tufferemo nuovamente nella soleggiata Los Angeles che da sempre fa da sfondo alle vicende della serie “The L Word”.

Homeland (v.o.) - 1ª TV, ore 21:00 Fox

Prima visione TV in versione originale sottotitolata di “Homeland”, stagione 8 – episodio 10: “Autista designato”. Carrie sa che non può tradire Saul, e Saul sa di non poter abbandonare Carrie nel momento più difficile: come potranno uscire dallo stallo?

Station 19 (v.o.) - 1ª TV, ore 21.00 Fox Life

Su Fox Life continua la terza stagione di “Station 19” in prima visione, versione originale sottotitolata. Episodio 12: “Ci rivedremo” – Mentre la squadra combatte con le complicazioni di un incendio in un magazzino, dal Grey Sloan arriva Avery a collaborare con Ben.

NCIS Los Angeles, ore 21:05 Fox Crime

Prima visione Fox Crime, stagione 10 – episodio 21: “Niente è come sembra”. Anna Kolchack scappa dalla prigione insieme alla sua compagna di cella. Callen guida il team nella ricerca dell'evasa.

Prodigal Son (v.o.) - 1ª TV, ore 21:15 Premium Crime

Su Premium Crime, in prima visione, la versione sottotitolata di “Prodigal Son”. Stagione 1, episodio 17: “Uno sconosciuto accanto a te” - La squadra si occupa del caso di una mamma blogger, il cui marito è stato pugnalato poco prima della nascita del loro bambino.

Shameless (v.o.) - 1ª TV, ore 21:15 Premium Stories

Su Premium Stories va in onda la decima stagione di “Shameless”, episodio 9 in prima visione (versione originale sottotitolata). Ian è indecisa se sposare o meno Mickey, anche se lo ama, e i suoi tentennamenti finiscono per mettere in crisi il loro rapporto.

Containment, ore 21:15 Premium Action

“Containment” su Premium Action alle ore 21:15, stagione 1 episodio 9: “La sfida decisiva”. Ray porta via dall'ospedale Mary e Britney, ma Mary viene travolta da un'auto. Nel tentativo di soccorrerla, Katie entra in contatto col suo sangue, forse infetto.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

New School: Whatsanna, ore 21:00 DeA kids

Anna risolve i problemi delle ragazze dando consigli molto girl power... o almeno ci prova!

Blaze e le mega macchine, ore 20:30 Nick Jr.

Su Nick Jr. va in onda la quarta stagione di “Blaze e le mega macchine”. Nell’episodio 5 “Il mega premio” Blaze e Aj sono al luna park e vogliono provare la Macchina dei Premi Extra Large. Per farlo, però, hanno bisogno di tre monete!

I Thunderman, ore 20:45 Nickelodeon

Alle ore 20:45 su Nickelodeon ci sono “I Thunderman”, stagione 4 – episodio 11 “Max dà il buon esempio”. La presidente Kickbutt invia Max al riformatorio di Metroburg perché vuole dimostrare a tre piccoli delinquenti che si può smettere di essere malvagi.

Power Players, ore 20:55 Cartoon Network

Su Cartoon Network va in onda la prima stagione di “Power Players”, episodio 13 “La scatola segreta - seconda parte”. Axel scopre di essere in grado di trasformarsi in un giocattolo e si unisce al nuovo gruppo di giocattoli che cerca di impedire a Testa Matta di rubare la batteria di Minergia.

Scooby Doo e il viaggio nel tempo, ore 21:00 Boomerang

Su Boomerang il film d’animazione “Scooby-Doo e il viaggio nel tempo”. Scooby e i suoi amici si ritrovano imprigionati all'interno di un video game. C'è solo un modo per uscire: superare tutti i livelli.

