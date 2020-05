X Factor 2020, la quarantena dei partecipanti ai pre-casting. VIDEO

X Factor non si ferma, al contrario, vive insieme a tutti voi questa fase di cambiamento epocale, riparte e si trasforma affidando ai suoi protagonisti assoluti, gli aspiranti concorrenti, il racconto di questo periodo di passaggio. Un racconto dal loro punto di vista e di chi il programma lo costruisce, giorno dopo giorno con immutato entusiasmo. Nonostante il periodo di emergenza da covid-19 (AGGIORNAMENTI - LA MAPPA), la squadra di #XF2020 lavora ogni giorno per preparare la nuova stagione del nostro programma televisivo preferito.



Quella che ci aspetta sarà una stagione diversa, un nuovo punto di partenza. Nell’attesa di poterci ritrovare a cantare tutti insieme, ognuno a suo modo e in modo diverso ma uguale, fa la propria parte uniti dal coro: #noicisiamo! Le selezioni sono aperte a tutti gli aspiranti concorrenti che abbiano compiuto 16 anni alla data del 1 settembre 2020.



I casting per partecipare al programma rimarranno aperti fino al 20 giugno. Per iscriversi è sufficiente compilare il modulo che trovate su xfactor.sky.it/casting inviando un video. Non importa la qualità del video, ci serve solo per aiutarci a farci un’idea su chi siete in attesa di potervi conoscere meglio. Alessandro Cattelan e tutti noi della crew di #XF2020 non vediamo l’ora di conoscervi e fare la storia di X Factor Italia.