Nel corso della seconda puntata di 4 RISTORANTI, Alessandro Borghese ci ha portato alla scoperta del miglior ristorante in alta quota della Valle d’Aosta. E’ il Campo Base di Corinne a strappare il titolo ai suoi avversari, proprio grazie ai voti di chef Borghese che ancora una volta, ribalta il risultato. La vincitrice si aggiudica gli ambitissimi punti del BONUS che, tra le alte vette dove domina la neve, non poteva che essere la zuppa, per meglio dire “seupa”, come si dice da queste parti. Ognuno qui segue la ricetta di famiglia, tramandata di generazione in generazione, ognuno propone la sua versione e ognuno ha la sua preferita. Certo è che, come sottolinea Alessandro, in Valle d’Aosta, mangiare una zuppa è “un dovere morale”.

Il Bonus della seconda puntata

La zuppa è uno dei piatti più tipici della Valle d’Aosta, come vuole la tradizione, viene servita nelle cocotte di terracotta, ed è la protagonista indiscussa delle tavole e della gastronomia locale. Tra le più famose troviamo la Valpellinese, di antichi origini contadine, un vero toccasana durante la fredda stagione, genuine e sostanziose, sono un must dopo una giornata invernale trascorsa sulle piste. Gli ingredienti e le ricette sono svariate e non esistono solo le versioni più classiche legate rigorosamente alla tradizione; c’è anche chi sa osare e propone alcune rivisitazioni personali. Gli ingredienti variano, in queste zone è molto diffusa la coltivazione del cavolo e della verza, ma abbiamo in cucina anche le patate, i porri, l’orzo, le fave, le castagne…Ed è proprio un’invitante zuppa di castagne quella che Corinne del ristorante Campo Base, serve a Chef Borghese e ai suoi rivali, una zuppa gradita, non tanto a Davide, Anna o Ephrem, quanto ad Alessandro. Che non a caso la premia.

Quale sarà il BONUS della prossima puntata di 4 RISTORANTI?

Scoprilo, giovedì prossimo, alle 21.15 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455.