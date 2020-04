Programmi TV da non perdere stasera, giovedì 30 aprile

Programmi TV in onda stasera

Alessandro Borghese – 4 Ristoranti - 1ª TV, ore 21:15 Sky Uno

Alessandro Borghese è tornato con la nuova stagione di 4 ristoranti: giovedì 30 aprile alle ore 21:15, in prima visione su Sky Uno, il secondo episodio dell’amatissimo cooking show. In questa puntata lo chef ci porterà nei migliori ristoranti della Valle D’Aosta.

The Detectives, ore 21:05 Crime Investigation

Stagione 1, episodio 2: “Di chi è quel sangue?”. I detective continuano ad occuparsi dell'omicidio di un giovane senzatetto. Gli agenti trattengono un uomo che potrebbe fornire informazioni sul caso.

Io, Leonardo, ore 21:15 Sky Arte

Nel film d’arte Sky “Io, Leonardo” Luca Argentero veste i panni di uno dei più grandi geni dell’umanità. A 500 anni dalla morte, un viaggio coinvolgente nella mente e nella vita di Leonardo Da Vinci. La voce narrante è quella di Francesco Pannofino.

Top Dog: olimpiadi a 4 zampe, ore 21:00 Blaze

Su Blaze va in onda la prima stagione di “Top Dog: olimpiadi a 4 zampe”. Nel primo episodio “Pronti, partenza, bau!” assistiamo all'adrenalinica gara tra abilissimi cani poliziotti pronti a cimentarsi in prove intense e divertenti insieme ai loro padroni.

Cambio moglie USA, ore 21:00 Lei

Stagione 12, episodio 3: “Mosby e DeGarmo”. Una mamma ipertecnologica, tutta internet e social network, si scambia con una mamma tecnofobica che mantiene la sua famiglia isolata dal mondo virtuale.

Marchio di fabbrica, ore 21:00 Discovery Channel

Su Discovery Channel va in onda “Marchio di fabbrica”, stagione 16 – episodio 7. Come è costruita una delle auto più lussuose del mondo? E com’è possibile che i fischietti degli arbitri si sentano nonostante le urla dei tifosi? Inoltre analizziamo la paprika affumicata.

Salerno: lo sbarco dimenticato, ore 20:55 National Geographic

Nel Golfo di Salerno la US Navy sta cercando di recuperare un’arma segreta mai usata, nemmeno durante lo sbarco del 1943.

Avventure nell’ignoto, ore 21:05 Discovery Science

Stagione 1, episodio 4: “Il tesoro atzeco”. I fratelli sfidano la neve e il terreno impervio per andare alla ricerca di un leggendario tesoro atzeco. Sarà nascosto sulle montagne dello Utah?

Enigmi alieni – Buchi neri sulla Terra?, ore 21:00 History

“L’isola dei Giganti”: delle antiche rovine in Sardegna potrebbero nascondere prove legate agli extraterrestri? Marti Lagina e Giorgio A. Tsoukalos esaminano tutte le strane statue, misteriose piramidi e gigantesche strutture.

Africa: regno mortale, ore 21:10 Nat Geo wild

Stagione 1, episodio 3: “Barriera corallina”. In Africa, scopriamo gli habitat di incredibili specie che lottano per la sopravvivenza. Nel sud del paese, una meravigliosa barriera corallina ospita numerose creature.

Serie TV in onda stasera

Diavoli, ore 20:15 Sky Atlantic

Su Sky Atlantic va in onda il quarto episodio della nuova serie originale Sky, “Diavoli”. Il team di Massimo disobbedisce ai suoi ordini speculando sulla crisi irlandese, cadendo così nella trappola pianificata da Dominic. Intanto la detective Vicky ha trovato un dossier segreto.

Le regole del delitto perfetto, ore 21:00 Fox

Su Fox troviamo la sesta e ultima stagione de “Le regole del delitto perfetto”. La serie è un legal drama con protagonista un avvocato e docente di legge che ha il volto di Viola Davis, premiata per questo ruolo con un Emmy Award.

Private Eyes, ore 21.00 Fox Life

Su Fox Life continua la terza stagione di “Private Eyes” con l’episodio 11 “Il tesoro dei pirati”. Indagando su quello che sembra un “semplice” caso di infedeltà, Shade e Matt partecipano a una crociera in costume che nasconde qualcosa di molto, molto più grave.

Candice Renoir, ore 21:05 Fox Crime

Stagione 7, episodio 9: “Buon sangue non mente”. Mentre la squadra indaga sulla morte del direttore artistico in una nota serie TV, Antoine prende un’importante decisione per la sua salute e Candice ha una sorpresa.

Chicago P.D. - 1ª TV, ore 21:15 Premium Crime

Su Premium Crime va in onda, in prima visione, l’episodio 12 della settima stagione di “Chicago P.D.”: “Il diavolo che conosci”. Nel corso di un’operazione organizzata per arrestare uno spacciatore, la squadra scopre che questi è in realtà un poliziotto e cerca un modo per incastrarlo.

The Bold Type - 1ª TV, ore 21:15 Premium Stories

Su Premium Stories va in onda la terza stagione di “The Bold Type”, episodio 3 in prima visione TV “Un colpo di genio”. Jane fa una scoperta riguardo a Ryan che la mette un po’ in crisi. Intanto, Kat decide di partecipare più attivamente alla vita politica della città.

The Flash 6 - 1ª TV, ore 21:15 Premium Action

Stagione 6 di “The Flash”, episodio 6 “Licenza di allungarsi”. Barry vuole che Central City sia pronta per quando Flash non ci sarà più, affidando la sua sicurezza all’uomo allungabile.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

Newschool: Whatsanna, ore 21:00 DeA kids

Anna risolve i problemi delle ragazze dando consigli molto girl power… o almeno ci prova!

Blaze e le mega macchine, ore 20:30 Nick Jr.

Su Nick Jr. continua la quarta stagione di “Blaze e le mega macchine”, alle 20:30 va in onda l’episodio 16 “La zuppa ninja”. Blaze, Aj e Blackbelt vanno alla ricerca degli ingredienti della Zuppa Ninja, una zuppa speciale per far passare il raffreddore alla nonna di Blackbelt.

I Thunderman, ore 20:45 Nickelodeon

Alle ore 20:45 su Nickelodeon va in onda la terza stagione de “I Thunderman”, episodio 19 “Le sorelle McBooger”. È il compleanno di Barbara. Max e Phoebe vogliono farle una sorpresa, così decidono di chiamare Zia Mandy.

Power Players, ore 20:55 Cartoon Network

Su Cartoon Network va in onda la prima stagione di “Power Players”, episodio 23 “L’istinto di Axel”. Barbarorso aiuta Axel a far riemergere il suo lato selvaggio per riuscire a fermare Orangotank, che ha seminato in giardino il seme di un albero che nei suoi piani dovrebbe far nascere una giungla.

Doraemon, ore 21:00 Boomerang

Su Boomerang tornano le avventure di Doraemon. Episodio “Il mondo al centro della terra - Prima Parte”: Nobita e Doraemon vogliono scoprire il mondo al centro della Terra. Creano una popolazione e una lingua, ma quando tutto sembra andare per il meglio...

Vampirina, ore 21:05 Disney Junior

Stagione 2, episodio “Il giorno dei defunti”. Una famiglia di scheletri Mariachi, sorpresi da una tempesta, soggiorna al B&B.

