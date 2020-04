Unire sapori semplici e genuini alla particolarità di gusti estremi. Può sembrare una mission impossible e invece a tavola la creatività dei grandi chef supera ogni confine. In Veneto si è raggiunto l’apice del sapore che stupisce con manzo nostrano e trippa, porcini e estratto di crescione. Per la resa del piatto la selezione del manzo è lo step fondamentale per una razza nobile allevata in verdissimi e ampi pascoli. Morbidezza, marezzatura e gusto sono le caratteristiche principali del manzo e che vengono incredibilmente accostate alla trippa con un risultato stupefacente. Deliziosa e saporita, la trippa alla veneta è un classico che nasce dalla cucina contadina ma viene rielaborato in eccellenza gourmet in piatti ambiziosamente originali. La trippa, con le sue componenti ipocaloriche e altamente proteiche, è il piatto del buonumore grazie al suo profumo inconfondibile che rievoca le emozioni dello stare insieme a tavola. Abbinata con il manzo nasce così un piatto dal gusto intenso che diventa un tripudio di sapori grazie alla coppia porcini ed estratto di crescione. Il fungo per eccellenza, dal profumo e aroma irresistibile, è un ingrediente delicato e perfetto come contorno. L’estratto di crescione ha quasi un effetto catartico, di depurazione che dà al piatto quella leggerezza che lo rende una seconda portata d’eccellenza.

Il gusto sofisticato della Leffe Rouge

Per un piatto scrigno dell’antica tradizione dei sapori della terra come il manzo nostrano e trippa, porcini ed estratto di crescione, la birra da abbinare deve essere eccezionalmente dal gusto intenso e deciso. La Leffe Rouge, l’inconfondibile Rossa della storica abbazia, è la soluzione che non delude le aspettative, ma anzi, le stupisce. Tipica belga dal colore rosso scuro, la Leffe Rouge, con la sua schiuma corposa e persistente, prepara ad ogni sorso il palato. Grazie alla Rouge, ogni assaggio è come il primo: il gusto intenso si rinnova come se fosse sempre una nuova scoperta che non stanca mai. L’intenso profumo di caffè tostato, con sentori di frutta candita, si unisce all’inebriante odore della trippa. Il gusto della Leffe Rouge, perfettamente equilibrato dal suo corpo morbido e dal retrogusto leggermente erbaceo, è la sintesi perfetta per valorizzare l’estratto di crescione e porcini. Scegli il gusto deciso della Leffe Rouge che riesce a valorizzare anche un piatto dal gusto complesso come manzo nostrano e trippa, porcini, estratto di crescione.