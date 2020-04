Cruditè misto di pesce con Leffe Blonde

Afrodisiaco, inebriante e ricco di tradizione magistrale. La cruditè misto di pesce è il piatto simbolo di una cena romantica che rende magica una notte indimenticabile grazie al suo gusto persuasivo e allo stesso tempo raro. Solo uno chef specializzato può selezionare e preparare una vera cruditè di pesce, un piatto che va elaborato con passione e dedizione. I filetti di pesce sono come pietre preziose da forgiare con cura, mixare tenendo conto dei sapori peculiari di ogni prodotto ittico. I sushi lover sono stati superati perché l’amore folle per le cruditè è diventata una vera e propria tendenza della ristorazione. Fish bar e pescherie locali d’aperitivo sono diventati luoghi di culto della cena durante la stagione estiva. La delicatezza del crudo di crostacei, in particolare scampi e astice blu, è un must al naturale, particolare nelle tartare più sofisticate e ricercate, le ceviche di pesce bianco come l’orata sono un classico della tradizione spesso legate a frutti di mare tipici locali e deliziosi battuti a base di olio e spezie. Più comuni ma non per questo meno stuzzicanti per il palato, i crudi di salmone e tonno. Oggetto del desiderio le tartare di molluschi, calamari e piovre molto più difficili da trovare e sempre più richiesti soprattutto nella tradizione della ristorazione veneta. La cruditè misto di pesce è un piatto easy chic già al naturale ma diventa irresistibile se abbinato con salse o topping al melograno, agrumi e frutto della passione.

Leffe Blonde per rispondere agli scettici

Chi l’ha detto che la birra non può accompagnare il crudo di pesce? Agli scettici risponde la delicatezza della Leffe Blonde, la princess della casa Leffe. Con il suo gusto corposo ma equilibrato, è nata per essere elegante. Marcatamente dolce e fruttata, la Leffe Blonde non copre il sapore morbido e soave della cruditè di pesce. Il retrogusto acidulo e speziato e quel leggero sentore di vaniglia stuzzicano la pastosità dei crostacei ed esaltano la scioglievolezza dei molluschi. Piena e vellutata ad ogni sorso, la Leffe Blonde è perfetta anche per accompagnare le tartare più sofisticate. Per la tua cena romantica a lume di candela, alla cruditè misto di pesce abbina la Leffe Blonde per renderla magica e da sogno.