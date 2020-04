Family Food Fight, vince la finale la famiglia Magistà

Nell’ultima puntata di Family Food Fight come i concorrenti anche i giudici indossano il grembiule e insieme alle mamme, Lidia e Anna, si preparano a servire alle famiglie una sfida da gran finale. Alla famiglia Raviele e Magistà viene affidato il compito di replicare il menu casalingo preparato dai giudici senza conoscere né ricetta né ingredienti segreti. Da casa Bastianich: l’antipasto tipico frico patate e gamberi e un secondo piatto di maiale al forno con cipollotti e pere. Dalla cucina dei Cannavacciuolo: un primo piatto di cavolfiore e cannolicchi e come dessert tortino a cioccolato. La difficoltà è riuscire a capire durante l’assaggio quali sono gli ingredienti segreti che si nascondono dentro i piatti preparati da Antonino e Anna Cannavacciuolo, Lidia e Joe Bastianich. Terminato l’assaggio per le famiglie Raviele e Magistà si giocano il tutto per tutto. La prima prova porta in leggero in vantaggio la famiglia Magistà recuperati subito dai Raviele nella seconda prova che vede i concorrenti preparare tre diversi piatti in 60, 40 e 30 minuti. Nella terza prova i giudici chiedono alle squadre di preparare il loro migliore menu di famiglia. I piatti di entrambe le famiglie stupiscono i giudici che decidono di proclamare vincitori di Family Food Fight la famiglia di Bari: Magistà.

I Magistà vincono la finale di Family Food Fight

"A Conversano ci torniamo solo da vincenti!" - queste le parole di Massimo nell'ultima puntata di Family Food Fight. Determinati a vincere il team Magistà ha dato prova di sè in tutta la durata del programma, e non solo ai fornelli. Ironici, irriverenti, divertenti e 100% pugliesi, anzi «conversanesi», la cucina per loro è la panzerottata che preparano per tutto il paese. Con Massimo, Antonio, Rita e Gianvito partecipa l’intera Conversano! Massimo è senza dubbio un leader carismatico che tra cozze tarantine e risate a cuore aperto trascina tutta la famiglia. Antonio è il fratello più timido, che, però, grazie ad una grande tecnica e manualità, ha vinto per diversi anni il premio per il migliore operatore di sala d’Italia. Massimo e Antonio, insieme, sono incontenibili. Gianvito è il «piccolino di casa» e, nonostante la sua infanzia difficile ha sempre il sorriso stampato in faccia e una vera voglia di friggere. Rita, l’unica donna del team, ha l’arduo compito di contenere l’esuberanza dei suoi parenti.

Le riunioni dei Magistà coinvolgono più di 50 persone e solitamente si svolgono in aperta campagna dove viene allestita una tavolata in mezzo agli ulivi. I Magistà come tutti i pugliesi DOC si definiscono “teste dure”, determinati sin dal primo giorno, si portano a casa il titolo di vincitori di Family Food Fight.