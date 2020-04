Cioccolato esagerato ti aspetta su Sky Uno , sette cioccolatieri provenienti da tutto il Regno Unito si mettono in gioco in questo speciale di Pasqua per creare delle incredibili realizzazioni dolciarie. Non crederete ai vostri occhi, l'appuntamento è sabato 11 aprile alle 13 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455.

Tra uova, coniglietti e stravaganti creazioni, i protagonisti del goloso programma su Sky Uno, faranno di tutto per dare vita ad un vero e proprio paradiso del cioccolato. Sono ben sette i cioccolatieri provenienti da tutto il Regno Unito che si metteranno in gioco in questo speciale per creare delle incredibili realizzazioni dolciarie. Vere e proprie opere d'arte. Impossibile resistere e...non farsi venire l'acquolina in bocca. E poi del resto, che Pasqua sarebbe senza le uova di cioccolato? A ognuno il suo, c'è solo l'imbarazzo della scelta e in Cioccolato esagerato vogliamo letteralmente esagerare, scoprirete con quanto talento i nostri maestri sono capaci di esprimere tutta la loro arte.

