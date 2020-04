Programmi TV da non perdere stasera, martedì 7 aprile

Programmi TV in onda stasera

E poi c’è Cattelan – 1^ Tv, ore 21:15 Sky Uno

Alessandro Cattelan torna alla conduzione del suo apprezzato talk show, “E poi c’è Cattelan”. Ospiti della prima puntata della settima stagione sono il conduttore radiofonico Linus e la cantante Elodie.

Yara, ore 21:05 Crime Investigation

Analisi delle indagini del delicato caso di Yara Gambirasio. La giornalista Fiorenza Sarzanini racconta la vicenda che ha sconvolto l’Italia, evidenziando un’investigazione senza precedenti nel nostro Paese.

The 2000’s: il crollo delle illusioni – 1^ TV, ore 21:15 Sky Arte

Nuovo episodio di “The 2000’s”, dal titolo “Il crosso delle illusioni”. L’America si ritrova a fronteggiare l’insurrezione dell’Iraq sotto la gestione del Presidente Bush. A ciò si aggiungono il crollo finanziario e la distruzione causata dall’uragano Katrina.

Affari di famiglia, ore 20:55 Blaze

Quinto episodio della 21esima stagione, dal titolo “Statua di Rocky III”. Rick e Chum proseguono nella loro avventura in Michigan. In negozio resta Corey, che si ritrova a valutare una statua di Rocky III:

Hot Shots!, ore 21:00 Comedy Central

Cult della commedia americana, con protagonista Charlie Sheen. Un ex pilota torna in pista per una missione a dir poco impossibile. Una perla dagli autori di “Una pallottola spuntata”.

La clinica del dottor Christian, ore 21:00 lei

Terzo episodio della seconda stagione, dal titolo “Benessere e autostima”. Kirsty soffre di un disturbo che la induce a strapparsi i capelli. John ha invece la lingua che diventa costantemente nera. A occuparsi dei due casi è il dottor Christian.

Lo zoo del Bronx, ore 21:00 Discovery Channel

Settimo episodio della prima stagione, dal titolo “Uccelli e api”. Leo è un leopardo delle nevi, soccorso in Pakistan. L’episodio segue il suo percorso di recupero, mentre il reparto dei volatili è in grande fermento.

Misteri dal sottosuolo, ore 21:05 Discovery science

Primo episodio della seconda stagione, dal titolo “La leggenda del treno d’oro dei nazisti”. Si dice che in Polonia sia stato ben celato il leggendario treno d’oro dei nazisti. Rob e Stefan si mettono all’opera per riuscire a individuare la verità dietro le storie tramandate.

Il fuoco di spade, ore 21:00 History

Episodio dal titolo “L’arma della Repubblica di Venezia”. Per la prima volta i concorrenti si ritrovano in un’azienda agricola. Da questa dovranno recuperare dell’acciaio, ottenendolo dagli attrezzi usati normalmente per coltivare. Soltanto in due accederanno alla fase finale.

L’incredibile Dr. Pol, ore 21:10 Nat Geo wild

Episodio dal titolo “Il dottore su ruote”. Il dottor Pol è un vero esperto di animali, sia da fattoria che domestici. Ogni giorno deve fronteggiare sfide per riuscire a salvare la vita di numerose creature in Michigan.

Serie TV in onda stasera

Spartacus – Sangue e sabbia, ore 21:15 Sky Atlantic

Quinto episodio della prima stagione, dal titolo “Scontro all’ultimo sangue”. Spartacus e Crisso dovranno riuscire a combattere come alleati. I due si detestano ma dovranno riuscire per sopravvivere nell’arena contro Tecoles, soprannominato “L’Ombra della Morte”.

S.W.A.T. – 1^ TV, ore 21:00 Fox

17esimo episodio della seconda stagione, dal titolo “Fuorigiri”. La SWAT deve lavorare a un caso di furto d’auto di lusso. Devono intervenire per la piega violenta che sta prendendo. Hondo, intanto, cerca di aiutare il figlio di un suo amico, finito in carcere.

The Resident – 1^ TV, ore 21:05 Fox life

17esimo episodio della terza stagione, dal titolo “Amare sorprese”. Un celebre chirurgo pediatrico è chiamato al Chastian. Dovrà svolgere un intervento neonatale molto delicato, che terrà tutti col fiato sospeso.

Bull, ore 21:05 Fox Crime

17esimo episodio della terza stagione, dal titolo “Le colpe dei padri”. Il team di Bull deve rappresentare un giovane, cresciuto nel totale isolamento. È stato processato per omicidio dopo essere rimasto coinvolto in una sparatoria.

Veronica Mars – 1^ TV, ore 21:15 Premium Crime

Secondo episodio della prima stagione, dal titolo “Cinque minuti di celebrità”. Veronica e Logan sono invitati a prendere parte alla prima di un film nel quale recita un loro ex compagno, Dick. Qui conoscono il nuovo amico e socio di suo padre, Clyde Pickett.

God Friended Me – 1^ TV, ore 21:15 Premium Stories

Decimo episodio della seconda stagione, dal titolo “Alta tensione”. Miles si ritrova in un palazzo dell’Identity Seal, insieme con Rakesh. Di colpo si ritrovano a fronteggiare una situazione pericolosissima. Un lavavetri resta sospeso nel vuoto, all’altezza del 40esimo piano.

Batwoman – 1^ TV, ore 21:15 Premium Action

Terzo episodio della prima stagione, dal titolo “Giù, giù, giù”. Alice non smette di tormentare Kate, facendo riferimento a un segreto. Mette però nel mirino anche Jacob e Catherine.

Europa: le meraviglie dall’alto, ore 20:55 National Geographic

Episodio dal titolo “L’Italia”. Sfruttando la tecnica fotografica hyperlapse e incredibili riprese aeree, si parte alla volta di un viaggio inedito, attraversando l’Europa con una prospettiva dall’alto. Si parte dall’Italia.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

Maggie & Bianca Fashion Friends, ore 21:10 DeA kids

Episodio 23 della prima stagione, dal titolo “La semifinale”. Così da aver successo alle finali, i MoodBoards chiedono aiuto a un celebre coreografo. Questi però li fa sgobbare giorno e notte.

Blaze e le mega macchine, ore 20:50 Nick jr

Episodio 13 della quarta stagione, dal titolo “Macchine da costruzione alla riscossa”. Blaze, Stripes e Starla devono trasformarsi in macchine da costruzione. È l’unico modo per riuscire ad aiutare Crusher e Picke, bloccati su un’altissima torre.

I Thunderman, ore 21:05 Nickelodeon

Primo episodio della prima stagione, dal titolo “Super Babysitter”. I Thunderman si sono trasferiti in una nuova città. Cercano in tutti i modi di vivere come una famiglia normale ma, date le loro capacità, non sarà affatto facile.

Lo Straordinario mondo di Gumball, ore 21:05 Cartoon Network

Episodio 43 della sesta stagione, dal titolo “La fabbrica”. Nicole lavora presso la fabbrica Arcobaleno, che però sta per chiudere. A salvarla ci pensano Darwin e Gumball.

Scooby Doo: paura al campo estivo, ore 21:00 Boomerang

Le storie di fantasmi prendono vita presso il Campo Little Moose. I ragazzi della Mystery Inc. dovranno indagare per capire cosa si celi dietro gli strani episodi.

Vampirina, ore 21:05 Disney Junior

Episodio dal titolo “Le Ragazze Spiritelle”. La Band preferita di Vampirina è ospite del Fobia B&B. Si tratta delle Ragazze Spiritelle.

