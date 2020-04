EPCC 2020: tutti gli ospiti della prima puntata

L'attesa è finita, finalmente ci siamo: da stasera torna l’unico late night show da prima serata della televisione italiana che ci è tanto mancato. Da martedì 7 aprile Alessandro Cattelan con EPCC LIVE andrà in diretta dal Teatro di via Belli, a Milano e noi siamo già sintonizzati!

Gli ospiti di EPCC LIVE

La prima puntata si aprirà con il noto astronauta Paolo Nespoli che, dopo le sue missioni nello spazio che lo hanno tenuto in orbita per un totale di oltre 313 giorni. L'ospite di Cattelan si trova a Houston dalla fine di febbraio, ha raggiunto in America la sua famiglia. Cosa ci racconterà? Sappiamo che sta trascorrendo questo presente di emergenza sanitaria in cui tutto sembra irreale vicino ai suoi cari. Sicuramente Nespoli è un grande esperto di self control e situazioni estreme.



Protagonisti delle interviste del primo appuntamento saranno Elodie Di Patrizi per tutti Elodie, abbiamo ammirato la giovane cantante romana pop-urban di recente al Festival di Sanremo con “Andromeda”, estratto dall’album “This is Elodie”, brano certificato disco d’oro, ora tra i più trasmessi in radio e che ha superato gli 11 mln di stream e i 12 mln di di visualizzazioni su YouTube. Quale sorpresa ci riserverà a EPCC? Non resta che scoprirlo, mancano poche ore ormai. Nell'attesa fai qui il quiz e scopri alcune delle curiosità che forse ancora non sai.



A seguire...Pasquale Di Molfetta in arte Linus (qui puoi cimentarti nel quiz a lui dedicato). Tra le voci più conosciute e amate della radio italiana, Linus non ha bisogno di presentazioni, il direttore artistico di Radio Deejay in queste settimane ha continuato tramite la sua radio a far compagnia agli ascoltatori. Non è facile per la maggioranza delle persone costrette a casa trascorrere qualche ora spensierati, ma l'obiettivo comune è tener duro, uniti è tutta un'altra musica. Con il contributo di tutti raggiungere la meta è più semplice.