"Jeff: Affari di lusso" arriva su Sky Uno

Sta per arrivare su Sky Uno la decima stagione di Jeff: Affari di lusso! Protagonista è appunto Jeff Lewis, interior designer di successo che si muove con passo sicuro nell’incredibile mondo della compravendita di case di lusso. Di questo originale personaggio seguiamo le vicende lavorative, in cui non mancano gli imprevisti, ma anche parte della sua vita quotidiana. In particolare, in questa decina stagione lo vedremo alle prese con una nuova sfida, forse la più grande per lui e per il suo compagno Gage: diventare papà. Infatti, i due, diventando genitori si troveranno ad avere a che fare con qualcosa di totalmente nuovo e saranno portati a rivalutare la loro relazione. Per fortuna, come sempre, ci saranno Jenni e Zoila ad aiutare Jeff a non perdere la calma.

Insieme alla vita del protagonista Jeff: Affari di lusso ci mostra anche la meravigliosa Los Angeles, con le sue case da sogno, perciò guardandolo avremo anche la possibilità di lustrarci gli occhi e volare in California, anche se solo con l’immaginazione. L’appuntamento con Jeff: Affari di lusso è dal 17 febbraio, dal lunedì al venerdì alle 17.00 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455.