Come ogni anno, a scaldare la fredda stagione e i cuori degli innamorati, arriva puntuale il 14 febbraio. Forse non tutti sanno che il merito di aver consacrato San Valentino, protettore degli innamorati a partire dall'epoca romana nel 496 d. C., come santo patrono dell'amore è da attribuire allo scrittore, poeta, cantante, burocrate e diplomatico inglese, Geoffrey Chaucer. Il celebre autore dei Racconti di Canterbury associò Cupido a San Valentino nel poema in 700 versi dal titolo "Parlamento degli Uccelli", e ancora oggi, da allora, a dispetto del tempo, si celebra la ricorrenza. Fatta eccezione di alcuni Paesi in cui si festeggia l’amore in date diverse (il 12 giugno in Brasile e il 23 aprile in Catalogna), quasi ovunque nel mondo è uso e costume scambiarsi auguri, regali, fiori, gioielli, messaggi romantici, promesse o altro. Sky Uno per l’occasione ha deciso di rendere omaggio all’amore romantico con il più romantico dei programmi, stiamo parlando di Antonio Riva – Una sposa da sogno, avrete modi di rivedere le puntate durante il corso della giornata: l’appuntamento da segnare in agenda è dalla mattina alle 9:00 e ne pomeriggio dalle ore 16:00.

Cosa c’è di meglio di sognare a occhi aperti davanti alle meravigliose creazioni di Antonio Riva, lo stilista più amato dalle spose? Per chi ha deciso di farsi ispirare nel giorno di San Valentino, il programma “Antonio Riva – Una Sposa Da Sogno” è la fonte perfetta. Volete scegliere il colore più adatto (non sempre e non a tutte dona il bianco candido), scoprire gli errori da evitare e fare tesoro di tutti i consigli di Antonio Riva? Non resta che sintonizzarti venerdì 14 febbraio su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455.