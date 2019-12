Alessandro Siani presenta “Stasera felicità”. L'INTERVISTA

di Barbara Ferrara

L’attore e regista è in arrivo martedì 24 dicembre alle 21.15 su Sky Uno (canale 108) e sul digitale terrestre al canale 455 con “Stasera felicità”. Una serata-evento pensata per la tv in cui il cinema fa parte integrante del progetto in una alchemica fusione tra perfomance sul palco e quattro cortometraggi firmati da un direttore della fotografia d’eccellenza come Michele D’Attanasio (David di Donatello per Veloce come il vento di Matteo Rovere). “Un grande spettacolo televisivo e contemporaneamente una luminosa celebrazione dell’immaginario cinematografico. Nel pieno dell’atmosfera natalizia un’occasione per tutta la famiglia per immergersi nel sogno del cinema e nella leggerezza di un grande show".

Tra monologhi, gag e momenti di varietà, Alessandro Siani si avvale del contributo di alcuni amici e ospiti illustri quali Diego Abatantuono, Rossella Brescia, Alessandro Cattelan, Clementino, Cristiana Dell’Anna, Gigi e Ross, Achille Lauro, Diletta Leotta, Valentina Lodovini, Ana Caterina Morariu, Mek, Franco Nero, Nina Zilli e Giorgio Panariello “che essendo uno dei fautori degli show natalizi mi potrà dare i consigli giusti”, parola di Siani. In attesa che la vigilia di Natale ci scaldi con il calore della sua atmosfera, continua a leggere e scopri cosa ci ha raccontato l’uomo d’oro del cinema italiano.

"Sono stracontento di accettare l’invito di una piattaforma prestigiosa ed innovativa come Sky, che vuole festeggiare il Natale televisivo con me ed i suoi abbonati - sottolinea Siani. Proporremo una sorta di cinetv: il cinema e la tv si abbracceranno in uno show che vuole condividere, con leggerezza, la magia del Natale".

Un debutto televisivo molto speciale, il suo.

Ho semplicemente accettato quest’avventura perché non era uno show, c’era la possibilità di entrare attraverso una porta che in questi anni mi è stata vicina: il cinema. Con il mio amico Michele D’Attanasio, direttore della fotografia, abbiamo preparato quattro cortometraggi scritti da me, con la mia regia. Ho colto la possibilità di avventurarmi anch’io in cose che forse non avrei fatto in sala.

Qualche anticipazione?

C’è Siani nel Far West, c’è Siani nel presepe, insomma ci sono delle incursioni in mondi che non avevo mai frequentato, c’è un grande gioco, una bella sperimentazione, un grande divertimento in una configurazione da show. Ci sono un po’ di sorprese e alcune chicche che non voglio svelare.

Una parola sugli ospiti che l’accompagneranno in questo viaggio?

Passiamo da Diletta Leotta ad Achille Lauro, c’è Clementino, c’è Valentina Lodovini, ci sono tanti amici, ho voluto con me anche Panariello, lui ha tante esperienze di “natali”, è uno dei fautori degli show natalizi e quindi potrò chiedere a lui dei consigli.

Il suo Natale da bambino.

Aprivo il giocattolo e non c’erano le pile, era un disagio, Io aspettavo tanto e c’era la scritta “le pile non sono incluse”: ma perché? Provavo prima la gioia e poi il dolore. Io li chiamavo i giocattoli depilati. Questo è il mio ricordo, o giocavi o vedevi la tv perché le batterie si potevano togliere dal telecomando…

Natale rigorosamente in famiglia.

Certo, sempre insieme con i parenti e la famiglia e mentre io mi struggevo per le pile, a tavola nessuno trovava lo schiaccianoci: questa era una soddisfazione mia personale. C’era chi le rompeva con le mani, chi ci scivolava sopra...Dal 28 in poi, si trovava tutto, dallo schiaccianoci alle pile. Felicità!

Il suo Natale da adulto?

Dico la verità, sono circa vent’anni che passo il Natale a teatro, e anche quest’anno sarò a teatro, a Napoli con lo spettacolo che si chiama Felicità Tour, è da qui che nasce il titolo di questo speciale tv in arrivo su Sky Uno. Lo passo con il pubblico che è l’umore vero dell’Italia, lo senti ogni volta. Lo senti dalle reazioni agli argomenti, da quelli più accesi a quelli più timidi.