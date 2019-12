A Natale viene a tutti voglia di cucinare per amici e parenti, per stare insieme e scambiarsi i regali. Sky Uno offre l’occasione per trovare la giusta ispirazione per i menù delle feste con due programmi culinari: Il Natale è servito e Cioccolato Esagerato, in partenza il 23 dicembre.

Il Natale è servito, in onda dal 23 dicembre, dal lunedì al venerdì alle 16.50 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455, è il programma in cui Paul Ainsworth e Catherine Fulvio si uniscono insieme ad alcuni ospiti speciali per creare deliziose specialità natalizie, condividendo i loro segreti culinari. Se siete in cerca di ispirazione per i menù delle feste Il Natale è servito è imperdibile!

Cioccolato Esagerato, in onda dal 23 dicembre, dal lunedì al venerdì alle 19.30 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455, invece, è la serie che segue i cioccolatieri provenienti dal Regno Unito che progettano e costruiscono straordinarie opere di cioccolato su commissione.

Durante le feste Sky Uno regala una full immersion nel mondo della cucina e della pasticceria con questi due imperdibili programmi che ci mostrano delle meravigliose creazioni, che appagano il palato di chi le mangia e gli occhi degli spettatori.