Sky Uno presenta gli "Artisti del Panettone nord e sud"

Il campione del mondo di pasticceria e vincitore della prima edizione degli “Artisti del Panettone”, Luigi Biasetto, sarà il cicerone eletto che nel corso delle due puntate dedicate al mondo del panettone artigianale, “Artisti del Panettone nord e sud”, ci accompagnerà alla scoperta dei segreti per riconoscere il vero panettone artigianale e dei piccoli e grandi segreti che stanno alla base della sua realizzazione. Siete curiosi di sapere cosa fa di un pasticcere un vero Artista del Panettone? Non resta che scoprirlo nel doppio appuntamento da segnare in agenda: sabato 7 alle 19 e domenica 8 alle 19.20 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go, su smartphone, tablet e PC, anche in viaggio nei Paesi dell’Unione Europea, e in streaming su NOW TV.

E se pensate che per raggiungere l’eccellenza basti la capacità tecnica, sappiate che anche il sentimento è un ingrediente fondamentale. Realizzare un panettone non equivale “semplicemente” a mettere in pratica una ricetta, significa molto di più. Occorre pazienza e dedizione, sperimentare, provare e riprovare, come lo stesso Luigi Biasetto sottolinea, “più si sbaglia e più si impara. Le insidie del prodotto artigianale ci sono sempre”. I tentativi, i fallimenti, le modifiche, gli aggiustamenti e le tecniche tramandate di generazione in generazione, sono importanti. Un panettone artigianale è una vera magia dolce, come il Natale, in fondo.

Grazie ai due speciali "Artisti del Panettone nord e sud", attraverseremo tutta la nostra penisola e scopriremo le specialità regionali legate al panettone, protagonista indiscusso della tradizione dolciaria italiana. Scopriremo nuovi sapori, conosceremo i professionisti e le loro botteghe, dalla Lombardia alla Basilica per aprire i nostri orizzonti: chi immaginerebbe che alcuni dei più buoni panettoni si fanno in Campania? I Panettoni del Nord sfideranno virtualmente i panettoni del Sud in una gara scherzosa che ha il sapore della festa. Quale scegliere tra il classico e quello con le albicocche, il cioccolato, i pinoli, o il limoncello? Difficile scegliere, non resta che prepararsi ad ascoltare e a vivere le tante storie, Luigi Biasetto, il primo italiano a vincere la Coppa del Mondo di Pasticceria e tra i primissimi ad entrare nei Relais Desserts (la più blasonata associazione internazionale di settore), saprà accompagnarci e farci sognare a occhi aperti con tanto di acquolina in bocca.





Scopri chi sono gli Artisti del Panettone



Nord

Vincenzo Santoro (Lombardia)

Maurizio Bonanomi (Lombardia)

Infermentum (Lombardia)

Andrea Tortora (Trentino)

Luigi Biasetto (Veneto)

Fabrizio Galla (Piemonte)

Centro sud

Gino Fabbri Emilia Romagna)

Paolo Sacchetti (Toscana)

Alfonso Pepe (Campania)

Salvatore De Riso (Campania)

Carmen Vecchione (Campania)

Vicenzo Tiri (Abruzzo)