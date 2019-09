Programmi TV da non perdere stasera, martedì 24 settembre

Programmi TV in onda stasera

Kitchen Duel, ore 19:40 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455

Su Sky Uno torna “Alessandro Borghese Kitchen Duel”, il nuovo cooking show di Sky che vedrà, in ogni puntata, una coppia di rivali in cucina sfidarsi ai fornelli, per decretare chi è il migliore. Alessandro Borghese Kitchen Duel è in onda dal lunedì al giovedì alle 19.40 su Sky Uno.

Alessandro Borghese - 4 Ristoranti, ore 21:15 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455

Riparte una nuova stagione di “4 ristoranti”, lo show on the road condotto dallo chef Alessandro Borghese. Una sfida tra 4 ristoranti, ciascuno dei quali giudicherà gli altri su location, menu, servizio e conto. Questa sera lo chef è a Hong Kong, per cercare il miglior rappresentante della cucina italiana nella metropoli asiatica. Su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455.

Cucine da incubo, ore 21:00 Foxlife

Su Fox life continua la versione italiana di “Cucine da incubo”. Lo chef Antonino Cannavacciuolo, erede italiano di Gordon Ramsey, è pronto a girare in lungo e in largo l'Italia e rispondere alle richieste d'aiuto provenienti da ristoratori nei guai e risollevare le sorti dei loro locali.

Sono innamorato di Pippa Bacca, ore 20:10 Crime investigation

Un'analisi sulla morte di Pippa Bacca, artista milanese violentata e strangolata vicino Istanbul. Ripercorriamo cosa accadde prima del terribile evento.

Sette meraviglie, ore 21:15 Sky Arte HD

Alle 21:15 su Sky Arte, torna il programma che ci porta alla scoperta dei luoghi più incantevoli di Roma, tra monumenti incantevoli e paesaggi mozzafiato. Stasera scopriamo le crepuscolari e affascinanti chiese paleocristiane di Roma, accompagnati dalla voce di Filippo Timi.

Affari al buio, ore 21:00 Blaze

Su Blaze tornano i cacciatori d'aste più agguerriti d'America per aggiudicarsi i magazzini più ghiotti. Gli acquirenti hanno solo cinque minuti per guardare cosa contiene il magazzino, ma senza poterci entrare.

Dimagrisco e ricomincio, ore 21:00 lei

Su lei alle ore 21:00, un’altra puntata di “Dimagrisco e ricomincio”, in cui alcune persone si sottopongono a una dieta molto drastica, dopo aver accumulato molti chili e perso completamente l’autostima.

Auto da sogno cercasi, ore 21:00 Discovery Channel

I “Dream Car Hunters” sanno sempre dove guardare. Non importa in quale città, paese o continente, l'obiettivo è uno solo: soddisfare i clienti, scovando i migliori gioiellini a quattro ruote.

Oceani: i segreti degli abissi, ore 20:55 National Geographic

Archeologi marini e storici vanno alla ricerca dei segreti, ancora nascosti, sulla guerra civile americana che si combattè anche nelle acque del paese.

Houdini: gli ultimi segreti, ore 21:05 Discovery Science

Il bullet catch è uno dei trucchi più micidiali della storia della magia. Alcuni esperti ripropongono il famoso trucco per capire come sarebbe stato eseguito da Houdini.

Il fuoco di spade, ore 21:00 History

Su History vediamo la sfida tra i migliori fabbri d’America, che ripercorre la storia delle armi dall'inizio della civiltà. Quattro professionisti gareggiano per cinque settimane, nella speranza di poter conquistare il titolo di campione e vincere il premio di 50.000 dollari.

I casi incredibili del Dr. Pol, ore 21:10 Nat Geo Wild

Su Nat Geo Wild vediamo alcuni dei momenti più importanti della carriera del dr. Jan Pol, che gestisce una clinica veterinaria in Michigan insieme a sua moglie Diane e a suo figlio Charles. Nella serie, seguiamo il suo lavoro quotidiano, che il dottore svolge con la dottoressa Brenda Grettenberger e la dottoressa Emily Thomas.

Serie TV in onda stasera

City on a hill, ore 21:15 Sky Atlantic

Su Sky Atlantic continuano gli episodi di “City on a hill”, la serie tv creata da Charlie McLean, basata su un'idea originale di Ben Affleck e MacLean. Ambientata nella Boston dei primi anni Novanta, ha come protagonisti Kevin Bacon, Aldis Hodge, Amanda Clayton, Cathy Moriarty.

Midnight, Texas, ore 21:00 Fox

Su Fox rivediamo la prima stagione di “Midnight, Texas”, la serie tv con protagonista Manfred Bernardo, un medium che comunica con i morti e, consigliato dalla nonna defunta, si trasferisce in Texas, nella cittadina di Midnight, abitata da vampiri e streghe.

The Intern, ore 21:05 Fox Crime

Su Fox Crime rivediamo la quarta stagione di “The Intern”, la serie tv francese creata da Laurent Burtin e Isabel Sebastian. Dopo un errore giudiziario che l'ha portata dietro le sbarre, Constance Meyer ha deciso di cambiare vita. A 50 anni, era contadina e sindaco del suo paese ed ora è una studentessa presso l'École nationale de la magistrature.

Murder in the first, ore 21:15 Premium Crime

Su Premium Crime rivediamo invece la prima stagione di “Murder in the first”, la serie tv con protagonisti i detective del San Francisco Police Department Terry English e Hildy Mulligan. Terry è un detective della sezione omicidi che affronta il suo lavoro con passione e dedizione, Hildy è una madre single con un carattere forte e risoluto.

Riverdale, ore 21:15 Premium Stories

Alle 21:15 su Premium Stories, un altro episodio della terza stagione di “Riverdale”, tratta dai personaggi protagonisti dei fumetti della casa editrice Archie Comics. Tra amore, lealtà e corruzione seguiamo le vicende di Archie Andrews, Betty Cooper, Veronica Lodge e Jughead Jones, che funge anche da narratore onnisciente.

The 100, ore 21:15 Premium Action

Su Premium Action rivediamo la quinta stagione di “The 100”, la serie americana “post apocalittica” creata da Jason Rothenberg e basata sull'omonimo romanzo scritto da Kass Morgan.

LA to Vegas, ore 20:55 Fox Comedy

Alle 20:55 rivediamo anche la serie tv che segue le vite dell'equipaggio e dei passeggeri di una compagnia aerea low cost denominata “Jackpot Airlines”, che effettua voli regolari da venerdì a domenica da Los Angeles a Las Vegas dove accadono episodi alquanto esclusivi.

Fresh off the boat, ore 21:45 Fox Comedy

Alle 21:45 rivediamo anche la quarta stagione della comedy ispirata al bestseller dello chef Eddie Huang, che racconta le vicende della famiglia di origine taiwanesi che apre una steak house ad Orlando negli anni '80.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

I Simpson, ore 20:55 Fox Animation

Alle ore 20.55 su Fox Animation, altri episodi del cartoon cult sulle avventure improbabili dell'irresistibile e strampalata famiglia Simpson. La serie è incentrata sulla famiglia Simpson, composta da Homer, sua moglie Marge e i loro tre figli Lisa, Bart e Maggie. Vivono nella città fittizia di Springfield. La serie ha vinto 32 Emmy Awards.

Zig & Sharko, ore 20:50 DeA kids

I divertenti episodi della seconda stagione di “Zig & Sharko”, la serie che narra le avventure della buffa iena Zig, aiutata dal paguro Bernie, che tenta di mangiare la sirena Marina, protetta dallo squalo Sharko.

44 gatti, ore 20:50 Nick jr

Su Nick jr vediamo “44 gatti”, la serie animata italiana ideata da Iginio Straffi e tratta dall'omonima canzone del 1968 che ne fa da sigla. La serie racconta le avventure di quattro gattini musicisti che suonano in una band musicale, i Buffycats.

Alvinn!!! and the Chipmunks, ore 21:05 Nickelodeon

Alle 21:05 su Nick jr, la serie animata ispirata ai personaggi di “Alvin and the Chipmunks”, realizzata in computer grafica e in alta definizione. I protagonisti sono i Chipmunks: Alvin Seville e i suoi fratelli Simon e Theodore; e le Chippettes: Brittany, Jeanette ed Eleanor Miller.

Lo straordinario mondo di Gumball, ore 20:55 Cartoon Network

Lo show, creato nei Cartoon Network Studios di Londra, narra le avventure del giovane Gumball, alle prese con la vita di tutti i giorni in compagnia della sua numerosa e bizzarra famiglia, tutt'altro che convenzionale.

Tom & Jerry: Fast & Furry, ore 21:00 Boomerang

Pronti, partenza, via! Tom e Jerry sono come sempre avversari, ma questa volta fuori dalle mura di casa, in una gara automobilistica a tutto gas.

Fancy Nancy Clancy, ore 21:00 Disney Junior

Alle 21:00 su Disney Junior le avventure di Nancy, la bambina stravagante e divertente protagonista della nuova serie animata “Fancy Nancy Clancy”. Nancy ha 6 anni e punta tutto sulla sua creatività e sulla fantasia, nel look e nella vita di tutti i giorni.

Polli spaziali nello spazio, ore 20:50 Disney XD

Alle 20:50 su Disney XD “Polli spaziali nello spazio” la serie animata con protagonisti tre polli, Chuck, Starley e Finley, che sono stati prelevati da casa e, per errore, sono stati iscritti a un'ex-accademia militare intergalattica d'élite.

