Programmi TV da non perdere stasera, giovedì 5 settembre

X Factor: tutta un’altra giuria, ore 21:15 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455

In attesa di vedere la nuova edizione di X Factor, Sky Uno trasmette uno speciale sui giudici del talent. Mara Maionchi, storica presenza nel programma, introduce i nuovi giudici di X Factor 13: Malika Ayane, Samuel e Sfera Ebbasta.

Yara, ore 21:00 Crime investigation

La giornalista Fiorenza Sarzanini racconta il caso che ha sconvolto l'Italia: l'omicidio di Yara Gambirasio. Un caso unico. Un'investigazione senza precedenti. Una morte che ha toccato il cuore di tutti.

Artisti contro, ore 21:15 Sky Arte HD

Certe rivoluzioni nella storia dell'arte derivano dalla competizione tra artisti geniali. Dal Rinascimento all'arte moderna, scopriamo le rivalità tra i protagonisti della pittura. Nell'episodio: Caravaggio e Giovanni Baglione.

Affari di famiglia, ore 21:00 Blaze

A partire dalle 21:00, su Blaze “Affari di famiglia”, il programma ambientato in un negozio dei pegni di Las Vegas. In ogni puntata, seguiamo le imprevedibili vicende della famiglia Harrison, proprietaria di un grande banco dei pegni.

Grassi contro magri, ore 21.00 lei

Reality show televisivo di produzione britannica che mette a confronto i regimi alimentari di due persone, una in sovrappeso e una sottopeso. Nella clinica del dr. Christian grassi e magri si scambiano le diete. Oggi, seguiamo la storia di Victoria, che studia da infermiera e pesa più di 100 chili. Hannah invece è anoressica e rischia di non diventare mai mamma.

Come è fatto, ore 21:00 Discovery Channel

Su Discovery Channel, alle 21:00, “Come è fatto”, il programma che offre un punto di vista privilegiato su come sono creati gli oggetti che ci circondano. Ogni giorno usiamo migliaia di oggetti comuni, dando per scontato il lavoro dietro la loro produzione e ignorando che molti dei prodotti a nostra disposizione sono più complessi di quanto appaiano.

Seconda Guerra: nuove rivelazioni, ore 20:55 National Geographic

Nel 1944, i Nazisti usano l'arma più avanzata e potente dell'epoca. Pete Kelsey e Marty Morgan scoprono la terribile verità sui missili dell'esercito tedesco.

Come funziona l’Universo, ore 21:05 Discovery Science

Alcune delle menti più brillanti del pianeta esplorano i limiti della conoscenza umana, tentando di spiegare quale scienza si celi dietro le leggi dell'Universo.

Enigmi alieni - Buchi neri sulla terra?, ore 21:00 History

Eventi inspiegabili, avvistamenti e innumerevoli indizi sembrano confermare la presenza, nel corso dei secoli, di visite extraterrestri sulla Terra. Ma quanto c'è di vero?

Wild Gran Bretagna, ore 21:10 Nat Geo Wild

La Gran Bretagna nasconde al suo interno un cuore selvaggio, spesso misterioso. Le alture del Paese ospitano alcune delle creature e delle piante più affascinanti del mondo.

Romanzo criminale, ore 21:15 Sky Atlantic

Sky Atlantic ripropone la prima stagione di “Romanzo criminale”, la serie tv prodotta da Sky Cinema e diretta da Stefano Sollima. Due piccoli criminali, il Libano e il Freddo, si alleano per rapire un ricco barone. Con i soldi del riscatto i capi delle due gang progettano il sodalizio che conquisterà Roma: nasce la Banda.

Snowfall, ore 21:00 Fox

Alle 21:00 su Fox rivediamo la terza stagione di “Snowfall”, la serie che segue le vicende di alcuni personaggi che si incrociano nell’estate del 1983 a Los Angeles, quando ci fu un’epidemia di crack che soppiantò il consumo di cannabis e cocaina.

Rizzoli & Isles, ore 21:00 Fox life

Alle 21:00 su Fox life, altri due episodi di “Rizzoli & Isles”, la serie con protagoniste Jane Rizzoli, detective della polizia di Boston e Maura Isles, brillante medico legale del Commonwealth del Massachusetts.

The Intern - 1^ TV, ore 21:05 Fox Crime

Alle 21:05 va in onda il finale di stagione di “The Intern”, la serie tv francese creata da Laurent Burtin e Isabel Sebastian. Dopo un errore giudiziario che l'ha portata dietro le sbarre, Constance Meyer ha deciso di cambiare vita. A 50 anni, era contadina e sindaco del suo paese ed ora è una studentessa presso l'École nationale de la magistrature.

Animal kingdom, ore 21:15 Premium crime

Alle 21:15 su Premium crime vediamo la quarta stagione di “Animal kingdom”, la serie che segue la vita di un ragazzo diciassettenne, che, dopo dopo la morte di sua madre, si trasferisce dai Cody, una famiglia criminale sotto il controllo della matriarca Smurf.

American woman, ore 21:15 Premium Stories

Su Premium Stories rivediamo “American woman”, la serie tv ambientata negli anni ‘70 e ispirata all'infanzia dell'attrice Kyle Richard, star dei reality. Nel cast, Alicia Silverstone e Mena Suvari.

Mr. robot, ore 21:15 Premium Action

Su Premium Action rivediamo la serie di genere drammatico-thriller con protagonista Elliot Alderson, un giovane ingegnere informatico di New York sociofobico e schizofrenico.

The Orville, ore 20:55 Fox Comedy

Su Fox Comedy alle 20:55 rivediamo la prima stagione di “The Orville”, la serie tv ambientata quattrocento anni nel futuro a bordo dell'astronave USS Orville. Creata e interpretata da Seth MacFarlane nei panni del capitano Ed Mercer.

Single parents, ore 21:40 Fox Comedy

Alle 21:40 rivediamo invece la prima stagione di “Single parents”, la divertente comedy con Leighton Meester. La serie tv segue le avventure di un gruppo di genitori single.

I Simpson, ore 20:55 Fox Animation

Alle ore 20:55 su Fox Animation altri episodi del cartoon cult sulle avventure improbabili dell'irresistibile e strampalata famiglia Simpson. La serie è incentrata sulla famiglia Simpson, composta da Homer, sua moglie Marge e i loro tre figli Lisa, Bart e Maggie. Vivono nella città fittizia di Springfield. La serie ha vinto 32 Emmy Awards.

Zig & Sharko, ore 20:50 DeA kids

I divertenti episodi della seconda stagione di “Zig & Sharko”, la serie che narra le avventure della buffa iena Zig, aiutata dal paguro Bernie, che tenta di mangiare la sirena Marina, protetta dallo squalo Sharko.

44 gatti, ore 20:50 Nick jr

Su Nick jr vediamo “44 gatti”, la serie animata italiana ideata da Iginio Straffi e tratta dall'omonima canzone del 1968 che ne fa da sigla. La serie racconta le avventure di quattro gattini musicisti che suonano in una band musicale, i Buffycats.

Alvinn!!! and the Chipmunks, ore 21:05 Nickelodeon

Alle 21:05 su Nick jr, la serie animata ispirata ai personaggi di “Alvin and the Chipmunks”, realizzata in computer grafica e in alta definizione. I protagonisti sono i Chipmunks: Alvin Seville e i suoi fratelli Simon e Theodore; e le Chippettes: Brittany, Jeanette ed Eleanor Miller.

Lo straordinario mondo di Gumball, ore 20:55 Cartoon Network

Lo show, creato nei Cartoon Network Studios di Londra, narra le avventure del giovane Gumball, alle prese con la vita di tutti i giorni in compagnia della sua numerosa e bizzarra famiglia, tutt'altro che convenzionale.

Scooby Doo e il lupo mannaro, ore 21:00 Boomerang

Il più incredibile dei misteri per Scooby-Doo e un'esperienza da far rizzare i capelli per Shaggy, quando il Conte Dracula catapulta i due dritti dritti in Transilvania.

Fancy Nancy Clancy, ore 20:55 Disney Junior

Alle 20:55 su Disney Junior le avventure di Nancy, la bambina stravagante e divertente protagonista della nuova serie animata “Fancy Nancy Clancy”. Nancy ha 6 anni e punta tutto sulla sua creatività e sulla fantasia, nel look e nella vita di tutti i giorni.

Polli spaziali nello spazio, ore 20:50 Disney XD

Alle 20:50 su Disney XD “Polli spaziali nello spazio” la serie animata con protagonisti tre polli, Chuck, Starley e Finley, che sono stati prelevati da casa e, per errore, sono stati iscritti a un'ex-accademia militare intergalattica d'élite.

