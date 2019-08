Tamara Ecclestone, la vita da sogno della modella in un programma in onda su Sky

Manca davvero poco al nuovo, scintillante, programma incentrato sulla vita di Tamara Ecclestone, modella e conduttrice britannica, figlia del magnate ed ex pilota di Formula 1 Bernie Ecclestone. Scopriremo come, la donna, concilia la sua vita professionale, in cui è a capo di due attività di successo e di numerose organizzazioni benefiche, con il ruolo che le sta più a cuore, quello di madre. Tamara, infatti, ha una figlia, Sophia, avuta dal marito Jay Rutland. I due si sono sposati nel 2013, celebrando un matrimonio da favola a Cap Ferrat, nel Sud della Francia.

Tamara è conosciuta soprattutto per il suo incredibile guardaroba firmato, stimato la bellezza di 5 milioni di sterline e per il suo stile di vita fuori dagli schemi. Tuttavia, dopo la nascita della figlia, avvenuta nel 2014, ha abbandonato le cattive abitudini: difatti, fa del suo meglio per essere una buona madre, ed è molto legata alla sua famiglia, che conosceremo meglio attraverso il programma. Nonostante la sua vita sia piena di impegni, trova ancora il tempo per pianificare servizi fotografici stravaganti, progettare enormi e sgargianti feste famigliari, dirigere due aziende di successo, rappresentare importanti associazioni di beneficenza e presenziare a party da urlo.

A fianco di Tamara ci sarà l’immancabile marito, Jay: è uno sviluppatore ed ex commerciante giunto alla ribalta quando ha sposato la miliardaria ereditiera. Jay, oggi, è diventato un tenace uomo di affari, lavorando per il marchio di grande successo della Maddox Gallery, una catena di tre gallerie d’arte moderna situate nel centro di Londra. A casa è un padre premuroso, ed ama giocare con la piccola Sophia. Supporta Tamara al 100%, e i due si trovano molto affini per quanto riguarda le scelte genitoriali. Nonostante i suoi impegni occupino molto del suo tempo, è riuscito a mantenere una vita sociale avventurosa ed eccitante.

Come anticipato, nel 2014 è nata la loro prima e unica figlia, Sophia Ecclestone-Rutland, che la coppia ama follemente. La piccola gode di due genitori presenti e amorevoli: i due coniugi sono soliti far dormire con loro la figlia e Tamara la allatta ancora al seno, nonostante sia in età avanzata. Sophia è una bambina energica, creativa e non ha peli sulla lingua: esprime tutto quello che pensa e, nonostante la tenera età, vuole che le sue opinioni vengano ascoltate! Tutti rimangono affascinati da questo piccolo e vivace angioletto, che porta una buona dose di allegria all’interno di casa Ecclestone!

Se non vedete l’ora di conoscere Tamara e la sua famiglia, scoprendo cosa si cela dietro la vita della ricca ereditiera, non perdete l’appuntamento con Vita da ricchi: Tamara Ecclestone, in onda dal 2 agosto, dal lunedì al venerdì alle 17.00.