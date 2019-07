Aperol, è una vera e propria icona dell’aperitivo italiano: quest’anno ha festeggiato 100 anni, e non sono mancati i festeggiamenti. All’insegna della condivisione e dello stare insieme, si è tenuta la seconda edizione di Aperol Happy Together Live uno spettacolo live unico e originale che ha avuto luogo nel cuore di Venezia, in Piazza San Marco, sabato 29 giugno. L’evento sarà trasmesso in Tv venerdì 26 luglio in esclusiva su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455) alle 21.15.

Il grande evento ha visto la conduzione del nostro, bravissimo, Alessandro Cattelan e la direzione musicale di Max Gazzè. Insieme a lui, sul palco si sono esibiti anche Francesca Michielin e i Måneskin: gli artisti, ognuno con il proprio stile musicale, si sono alternati con magnifiche performance, realizzando uno show unico e spettacolare.

Nell’anno del suo centesimo anniversario, Aperol ha voluto ringraziare e celebrare tutti i suoi appassionati consumatori e il proprio territorio di origine, con un invito “a casa”, in Veneto. Si è brindato all’aperitivo italiano per eccellenza, l’unico che unisce un sapore inimitabile ad un mondo fatto di valori ed esperienze, diffondendo la gioia di stare insieme.

Aperol Happy Together Live è un format capace di coniugare in un unico live artisti incredibili, diversi nello stile, ma uniti dalla passione per la musica: un’unione spettacolare che vuole essere un invito alla condivisione, esaltando le differenze.

Nel corso dell’evento si esibirà Francesca Michielin, una delle artiste più complete ed interessanti dell’attuale panorama musicale italiano. La cantante ha esordito a soli sedici anni, vincendo X Factor in team con Simona Ventura. L’ultimo album 2640, ha collezionato dischi di platino con i singoli Vulcano e Io non abito al mare. Cantautrice e polistrumentista, nel 2016 arriva seconda al Festival di Sanremo con Nessun grado di separazione e rappresenta l’Italia all’Eurovision Song Contest, portando il suo vincente brano rivisitato in inglese. Nella sua carriera ha collaborato con i nomi più importanti della nuova scena musicale italiana, e ha suonato sui palchi dei principali club e festival italiani.

Sul prestigioso palco di Piazza San Marco si esibiranno anche i Maneskin, la band romana composta da Damiano (cantante), Victoria (bassista), Thomas (chitarrista) ed Ethan (batterista). L’energico gruppo si è fatto conoscere grazie a X Factor, dove si sono classificati secondi nell’edizione 2017. La band ha visto un costante e velocissimo successo: 66 date sold out, oltre 135.000 biglietti venduti tra il 2018 e il 2019, e continua a collezionare successi e riconoscimenti. Ha ottenuto, infatti, quattro dischi di platino con "Torna a casa” e una tripla certificazione di platino per il primo singolo in italiano "Morirò da Re", entrambi contenuti nel progetto discografico da record "Il ballo della vita" (doppio disco di platino). Lo scorso febbraio il gruppo ha attraversato in tour tutta l’Europa, prima di tornare nei principali club italiani con la tranche primaverile de “Il ballo della vita tour”, proseguendo poi con i nuovi live estivi in alcuni dei più importanti festival italiani e internazionali.

Protagonista di Aperol Happy Together Live è anche Max Gazzè, che firma anche la Direzione Musicale dell’evento. Bassista d'eccezione, straordinario musicista, compositore di opere 'sintoniche' e colonne sonore, Gazzè è uno degli artisti più importanti del panorama musicale italiano. In 27 anni ha pubblicato ben 12 album in studio, 3 raccolte e un live, collaborando con oltre 30 artisti tra italiani e internazionali, tra cui Stewart Copeland.

Inoltre, ci sarà un super ospite a sorpresa...Carl Brave!

L’appuntamento, dunque, è per venerdì 26 luglio alle 21.15 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455. Assolutamente da non perdere!