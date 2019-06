Programmi TV da non perdere stasera, lunedì 24 giugno

Guida ai programmi e alle serie tv che andranno in onda stasera, lunedì 24 giugno, sui canali Sky

Programmi tv in onda stasera

Cuochi d’Italia, ore 20:15 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455

Alle 20:15 continua la nuova stagione di “Cuochi d’Italia”, la sfida culinaria condotta da Alessandro Borghese. 20 cuochi provenienti da tutte le regioni d’Italia si sfidano a colpi di piatti tipici e creatività. Il vincitore si aggiudicherà lo scettro di miglior cuoco regionale d’Italia. Ad affiancare Borghese, gli chef Cristiano Tomei e Gennaro Esposito.

America’s got talent: the Champions, ore 21:15 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455

Alle 21:15 rivediamo i concorrenti più memorabili delle edizioni passate di “America’s got talent”, che tornano a sfidarsi in un'edizione straordinaria. A giudicarli, i giudici più amati del format.

Confessioni di un detective, ore 21:05 Crime Investigation

In “Confessioni di un detective”, in onda alle 21:05 su Crime Investigation, ascoltiamo le dichiarazioni di alcuni detective che sono riusciti a risolvere casi apparentemente impossibili.

Sei in un Paese meraviglioso, ore 21:15 Sky Arte HD

Condotto da Dario Vergassola e dall'attrice Veronica Gentili, continua il viaggio di Sky Arte HD e Autostrade per l'Italia tra le location più suggestive e meno conosciute del nostro Paese.

In questa nuova stagione andremo alla scoperta dei siti italiani patrimonio dell'UNESCO.

Wild taxi - trasporti bestiali, ore 21:00 Blaze

Una squadra di esperti della natura è pronta ad attraversare l'America con specie molto particolari. Andrew è alle prese con 2 tigri bengalesi e Rick con un carico extra.

Comedy Central presenta… Maurizio Lastrico, ore 21:00 Comedy Central

Sei speciali monografici esclusivi di grandi comici italiani. Ognuno propone uno spettacolo inedito registrato a Milano al Teatro San Babila. In questa puntata Maurizio Lastrico.

Bisturi: tutto da rifare, ore 21:00 lei

Un’altra puntata di “Bisturi: tutto da rifare”. Il programma presenta tutti i tentativi per cercare di porre rimedio a una serie di errori catastrofici commessi da chirurghi plastici.

Avventure impossibili, ore 21:00 Discovery channel

Josh Gates è alla ricerca di una preziosa statuetta scomparsa da circa 25 anni. Un libro di indovinelli fornisce degli indizi criptici sul luogo in cui potrebbe trovarsi.

Where are you? Dimmi dove sei, ore 20:55 National Geographic

Nell'estate del 2014, il fotografo italiano Massimo Sestini tenta di fotografare dall'alto un gruppo di migranti su un barcone. La foto ottenuta è un'immagine di speranza.

Mega costruzioni: i re dell’ingegneria, ore 21:05 Discovery Science

Snohvit, il primo stabilimento d'Europa di gas naturale liquefatto, è in fase di costruzione nel porto di Cadice, nel sud della Spagna. Un impianto colossale da 35 mila tonnellate.

Trump - Affari di famiglia, ore 21:10 History

Un ritorno “orchestrato” rilancia Donald Trump come celebrità televisiva. La strada verso la Casa Bianca appare sempre più vicina per il famoso costruttore.

Gli animali più pericolosi: Africa, ore 21:00 Nat Geo Wild

Sulla terraferma, i predatori africani si danno battaglia per sopravvivere. Ma anche tra le onde e le correnti marine, le creature lottano costantemente.

Vita da crociera, ore 21:00 Nat Geo People

La Costa Deliziosa è arrivata nel porto di Safaga, in Egitto. Dopo aver attraversato la pericolosa Zona Rossa, il capitano può rilassarsi e dimenticare la tensione degli ultimi giorni.

Serie TV in onda stasera

Chernobyl - 1^ TV, ore 21:15 Sky Atlantic

Su Sky Atlantic continua, in prima visione tv, Jared Harris, Stellan Skarsgard ed Emily Watson in “Chernobyl”, la serie originale Sky e Hbo ispirata alla più terribile catastrofe nucleare della storia, avvenuta in Unione Sovietica il 26 aprile 1986.

Agents of S.H.I.E.L.D. - 1^ TV, ore 20:50 Fox

Su Fox vediamo la sesta stagione di “Agents of S.H.I.E.L.D.”, la serie tv basata sull'organizzazione S.H.I.E.L.D. (Strategic Homeland Intervention, Enforcement and Logistics Division) dei fumetti Marvel Comics.

Modern family, ore 21:40 Fox

Rivediamo su Fox la prima stagione di “Modern family”, la serie tv che, realizzata come un falso documentario, racconta le vicende di una famiglia allargata. Tre nuclei familiari legati tra loro che raccontano la propria vita un po’ fuori dal comune. La serie ha vinto 22 Emmy e un Golden Globe.

Station 19 - 1^ TV, ore 21:00 Fox life

Alle 22:00 va in onda un’altra puntata di “Station 19”, il secondo spin-off di “Grey’s anatomy”, la serie si concentra sulla vita degli uomini e delle donne della Stazione 19 dei vigili del fuoco di Seattle.

Elementary, ore 21:05 Fox Crime

Su Fox crime va in onda “Elementary”, la serie tv basata su una rilettura in chiave moderna del personaggio di Sherlock Holmes di sir Arthur Conan Doyle. Le vicende si svolgono a New York, Holmes è Jonny Lee Miller, mentre Lucy Liu veste i panni della versione femminile di Watson.

Deception, ore 21:15 Premium Crime

Su Premium Crime, alle 21:15, rivediamo “Deception”, la serie poliziesca con protagonista l'illusionista Cameron Black. Dopo che la sua carriera di mago viene rovinata da uno scandalo, Black diventa il primo consulente illusionista a collaborare con l'FBI nella risoluzione di crimini particolarmente strani.

Famous in love, ore 21:15 Premium Stories

Rivediamo, su Premium Stories la prima stagione di “Famous in love”, la serie tv con Bella Thorne. Paige Townsen è una studentessa del college che un giorno ottiene il ruolo da protagonista in "Locked". La sua vita cambia completamente e la ragazza deve destreggiarsi tra l’università e il set.

The Big Bang Theory, ore 21:15 Premium Joi

Su Premium Joi rivediamo gli episodi della dodicesima stagione di “Big Bang Theory”, la serie che racconta le avventure di un gruppo di geniali nerd. I quattro protagonisti trascorrono il loro tempo libero tra la lettura di fumetti, videogame, giochi di ruolo e la visione di film e serie TV a tema fantascienza e supereroi.

The Flash - 1^ TV, ore 21.15 Premium Action

Su Premium Action vediamo la quinta stagione di “The Flash”, la serie basata sull’omonimo personaggio dei fumetti della DC Comics. Il protagonista è Barry Allen, uno scienziato forense che, in seguito all'esplosione di un acceleratore di particelle, acquisisce una velocità superumana, che usa per combattere i criminali a Central City nei panni del supereroe Flash.

Arrow - 1^ TV, ore 22:03 Premium Action

Alle 22:03 su Premium Action vediamo la settima stagione di “Arrow”, la prima serie dell'Arrowverse, che ha avuto due spin-off: The Flash e Legends of Tomorrow. La serie è incentrata su Oliver Queen che, dopo aver passato cinque anni su un'isola deserta, fa ritorno a Starling City nei panni del giustiziere mascherato Green Arrow.

The Orville, ore 20:55 Fox Comedy

Su Fox Comedy alle 20:55 rivediamo la prima stagione di “The Orville”, la serie tv ambientata quattrocento anni nel futuro a bordo dell'astronave USS Orville. Creata e interpretata da Seth MacFarlane nei panni del capitano Ed Mercer.

Fresh off the boat, ore 21:45 Fox Comedy

Alle 21:45 rivediamo anche la quinta stagione per la comedy ispirata al bestseller dello chef Eddie Huang, che racconta le vicende della famiglia di origine taiwanesi che apre una steak house ad Orlando negli anni '80.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

I Simpson, ore 20:55 Fox Animation

Alle ore 20:55 su Fox Animation, continuano gli episodi del cartoon cult sulle avventure improbabili dell'irresistibile e strampalata famiglia Simpson. La serie è incentrata sulla famiglia Simpson, composta da Homer, sua moglie Marge e i loro tre figli Lisa, Bart e Maggie. Vivono nella città fittizia di Springfield. La serie ha vinto 32 Emmy Awards.

Regal Academy, ore 20:50 DeA kids

Su DeA kids “Regal Academy”, la serie animata tutta italiana con protagonista Rose, una ragazza con un grande amore per le favole e le scarpe. Quando trova una chiave che la trasporta nel mondo delle favole, scopre di essere la nipote di Cenerentola, direttrice di una prestigiosa scuola: la Regal Academy.

Paw Patrol, ore 20:45 Nick jr

Su Nick jr continuano gli episodi di “Paw Patrol”, la serie animata che segue le avventure di Ryder, un coraggioso bambino di dieci anni che, insieme ai suoi teneri cuccioli, aiuta tutti gli animali e le persone in difficoltà.

I Thunderman, ore 20:45 Nickelodeon

Alle 20:45 su Nickeolodeon, torna “I Thunderman”, la serie tv con protagonista una famiglia di supereroi con superpoteri che cerca di vivere una vita il più normale possibile nella città immaginaria di Hiddenville.

Lo straordinario mondo di Gumball, ore 20:55 Cartoon Network

Lo show, creato nei Cartoon Network Studios di Londra, narra le avventure del giovane Gumball, alle prese con la vita di tutti i giorni in compagnia della sua numerosa e bizzarra famiglia, tutt'altro che convenzionale.

Scooby-Doo e i pirati dei Caraibi, ore 21:00 Boomerang

Scooby-Doo e la sua gang finiscono in un mare di guai quando decidono di fare una pericolosa crociera in uno dei luoghi più misteriosi del Pianeta!

Fancy Nancy Clancy, ore 20:55 Disney Junior

Alle 20:55 su Disney Junior le avventure di Nancy, la bambina stravagante e divertente protagonista della nuova serie animata “Fancy Nancy Clancy”. Nancy ha 6 anni e punta tutto sulla sua creatività e sulla fantasia, nel look e nella vita di tutti i giorni.

Buona fortuna Charlie!, ore 21:00 Disney Channel

A partire dalle 21:00 su Disney Channel va in onda “Buona fortuna Charlie!” la serie tv che racconta le disavventure della famiglia Duncan alle prese con la nuova quartogenita Charlotte “Charlie” Duncan.

Gravity Falls, ore 20:50 Disney XD

Alle 20:50 su Disney XD “Gravity Falls” la serie animata con protagonisti due fratelli gemelli che vanno in vacanza dal loro prozio nella città di Gravity Falls, nello stato americano dell'Oregon.

Guarda anche i film in onda stasera in TV