La vita dei milionari, così come quella dei reali, si sa, da sempre stuzzica la fantasia, accende la curiosità, affascina e, inutile dirlo, fa sognare. Per soddisfare il desiderio di scoprire cosa si nasconde dietro i palazzi reali, le residenze ufficiali, le ville e i luoghi di villeggiatura più esclusivi, Sky Uno presenta una serie di appuntamenti da non perdere per un viaggio tra storie di eccessi, spese pazze, vizi, ossessioni, capricci e daily routine da favola. Volete sapere tutto sulla vita segreta dei milionari? Siete invitati a Palazzo, a Montecarlo per seguire la vita del Principe Alberto II e della Principessa Charléne, ma non solo, per non farvi mancare niente, faremo tappa a Saint Moriz e poi ancora all’Eliseo. Continua a leggere e scopri nel dettaglio tutti gli appuntamenti. Solo su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455.



La vita segreta dei milionari - dal 17 giugno al 5 luglio, dal lunedì al venerdì alle ore 18.05

Cosa vedrete? Gioielli sfarzosi, automobili da urlo, voli esclusivi, mete paradisiache, cene gourmet. Tutto ciò che per noi comuni mortali è un sogno, per alcuni altri è parte della loro normalità.



Montecarlo - Invito a palazzo - il 14 giugno alle ore 17.10

Monaco è il secondo stato indipendente più piccolo al mondo, dopo il Vaticano. Seguiremo passo per passo la vita del Principe Alberto II e della Principessa Charlène e scopriremo l'universo esclusivo delal famiglia reale che continua a catturare il mondo.

Cose da ricchi: Saint Moritz - il 12 giugno alle ore 17.45

Ogni anno, Courchevel e Saint-Moritz attraggono ospiti ricchi in cerca di una pausa in questi resort sciistici di lusso e si sfidano in un testa a testa per accontentare le più stravaganti richieste dei propri ospiti benestanti. Tuffiamoci nel mondo delle vacanze sciistiche di lusso!

Eliseo - Invito a palazzo - il 13 giugno alle 17.05

La residenza ufficiale del Presidente della Repubblica francese, il palazzo dell’Eliseo, luogo misterioso, mai visitato dal pubblico apre le porte per uno sguardo esclusivo a ciò che accade al suo interno. Assisteremo all’addestramento rigoroso delle guardie del corpo reali e alla preparazione di una cena ufficiale con la famiglia reale di Svezia: dai fiori alla scelta del vino, nulla nel palazzo può essere lasciato al caso.