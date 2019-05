L'attesa è finita, o quasi: I Noel Gallagher’s High Flying Birds tornano a sorpresa con il nuovo singolo “BLACK STAR DANCING” e i fan sono a dir poco in fibrillazione. Il singolo, prodotto dallo stesso Noel, è estratto dall’omonimo EP, ora preordinabile la versione digitale e il vinile 33 giri (https://nghfb.lnk.to/bsd_ep) disponibile dal prossimo 14 giugno, giorno in cui la band di Noel Gallagher si esibirà come headliner all’Isle of Wight Festival.

Cosa dice del singolo in questione Noel Gallagher? Ecco le sue parole: "It manages to combine the influences of David Bowie, INXS, U2, Queen, Indeep AND ZZ Top FFS! ... I might have been watching too much Top Of The Pops recently ... anyway, it's ‘dope’ … not my words, but the words of Nile Rodgers who literally danced in the studio when he heard it!”

Caratterizzato da una copertina caleidoscopica a cura di Gareth Halliday, l’EP include le due nuove tracce “Rattling Rose” e “Sail On” oltre ad un 12” mix di “BLACK STAR DANCING” e un remix del DJ e produttore franco-londinese Nicolas Laugier conosciuto anche come The Reflex.

Segnatevi la tracklist dell’EP:

1. Black Star Dancing

2. Rattling Rose

3. Sail On

4. Black Star Dancing (12” Mix)

5. Black Star Dancing (The Reflex Revision)

Per i Noel Gallagher’s High Flying Birds, “BLACK STAR DANCING EP” arriva dopo tre album al primo posto della classifica di vendita inglese. Il più recente “Who Built The Moon?” è stato certificate Disco d’Oro in Gran Bretagna a meno di due settimane dall’uscita.

L’annuncio del nuovo EP e del nuovo singolo arriva in concomitanza dell’inizio di un tour che porterà i Noel Gallagher’s High Flying Birds in tutto il mondo. Oltre alle numerose date in madrepatria, la band inglese sarà in Italia il prossimo 8 luglio a Pistoia per il “Pistoia Blues Festival” e il 9 luglio a Mantova per “Mantova Arte e Musica”. Tutte le altre date sono consultabili sul sito noelgallagher.com