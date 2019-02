Il meglio della notte degli Oscar® 2019 è su Sky Uno

Chi si aspettava grandi colpi di scena, gaffes dell’ultima ora o chissà quali fuochi d’artificio, sarà forse rimasto un po’ deluso: la cerimonia della notte più lunga del mondo del cinema è trascorsa liscia, ad aprirla Tina Fey, Amy Poehler e Maya Rudolph e a chiuderla Julia Roberts che ha ringraziato i figli e ha augurato la buonanotte. Protagonisti, come sempre i film, le attrici, gli attori e le ambite statuette, i party, il red carpet, gli abiti e i gossip.

L’Oscar come miglior film va un po’ a sorpresa a Green Book, più prevedibile la vittoria di Cuaron con Roma e Black Panther, primo film tratto da fumetti ad arrivare nell'Olimpo dei migliori, e Spike Lee, per la sceneggiatura di BlacKkKlansman. Le statuette vanno inoltre a Bohemian Rhapsody, che ha sbancato con il maggior numero di premi, per l’esattezza quattro come miglior attore protagonista a Rami Malek, montaggio, sound editing e sound mixing. Un Oscar è andato ad Olivia Colman, protagonista de La Favorita di Yorgos Lanthimos. Delusione per Glenn Close, candidata sette volte agli Oscar e uscita sempre a mani vuote. A Lady Gaga va il premio per la canzone Shallow.

Per chi ha perso la Notte degli Oscar o ha ceduto al richiamo delle braccia di Morfeo, niente è perduto: "Il meglio della notte degli Oscar 2019®" ti aspetta lunedì 25 febbraio alle 00.00 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 311 o 11.