Emozioni, divertimento, risate e commozione, sono questi alcuni degli ingredienti fondamentali di Italia’s Got Talent, in onda venerdì alle ore 21.15 in prima visione assoluta su Sky Uno (canale 108) e sul digitale terrestre al canale 311 o 11.

Nella scorsa puntata Lodovica Comello ha presentato tanti nuovi artisti che hanno avuto la possibilità di esibirsi tentando di conquistare il cuore dei quattro, temibili ma divertentissimi, giudici del programma: Federica Pellegrini, Mara Maionchi, Claudio Bisio e Frank Matano. La serata è trascorsa tra performance originali e grandi risate regalando indimenticabili momenti di spettacolo al pubblico, non sono ovviamente mancati colpi di scena.

Luca: fuochi d’artificio con la corda

Luca nasce in Ucraina e a un anno e mezzo si trasferisce a Modena con la famiglia adottiva. Il ragazzo, affetto dalla sindrome di Tourette, sale sul palco per dare prova del suo grande amore, quello per il salto della corda, sua compagna nei momenti in cui ha bisogno di sfogarsi, il risultato a cui assistiamo è davvero strabiliante.

L’esibizione si svolge sulle note di “Fireworks” di Katy Perry e ciò che vediamo sul palco sonodei veri e propri fuochi d’artificio. Luca, insieme alla sua bellissima corda, impreziosita da led colorati che permettono giochi di luce al buio, fa esplodere tutto il suo talento ottenendo una reazione unanime. Infatti, al termine dell’esibizione il pubblico presente in studio si alza in piedi per tributare al ragazzo una meritatissima e lunghissima standing ovation. I giudici sono concordi con il pubblico e Luca continua la sua avventura sul palco di Italia’s Got Talent.

Chicos Mambo: ragazzi in tutù

Chi l’ha detto che gli uomini non possano ballare sulle punte indossando dei coloratissimi tutù o dei costumi da paperotti? I Chicos Mambo sono un’originalissima compagnia di danza composta esclusivamente da ragazzi che nella scorsa puntata di Italia’s Got Talent ha saputo conquistare il pubblico e i giudici con talento e una buona dose di ironia. La loro esibizione è stata un susseguirsi di coreografie che hanno emozionato e divertito tutti, al termine della performance i giudici non hanno potuto far altro che alzarsi in piedi e applaudire il gruppo per bravura e originalità.

Il prossimo appuntamento con Italia’s Got Talent è fissato per venerdì alle 21.15 in prima visione assoluta su Sky Uno (canale 108) e sul digitale terrestre al canale 311 o 11.

