La festa degli innamorati si avvicina... San Valentino , come ogni anno, arriva ad allietare i cuori di chi si ama. Festeggia su Sky Uno con una programmazione speciale . Dalla favola di Harry e Meghan ai segreti di coppia e all'amore in cucina, passando per Matrimonio a Prima Vista Australia, continua a leggere e scopri di più .

Sky Uno festeggia San Valentino con una programmazione interamente dedicata all’amore, come ogni anno, arriva puntuale la festa degli innamorati, e pensare che la tradizione di San Valentino quale protettore degli innamorati risale nientemeno che all'epoca romana, era il lontano nel 496 dopo Cristo. Oggi però la festa continua a coinvolgere un numero incredibili di persone in gran parte del mondo, soprattutto in Europa, nelle Americhe e in Estremo Oriente. Nei paesi di cultura anglosassone, l'usanza è quella di scambiarsi bigliettini d'amore a forma di cuori o secondo altri temi tipici della rappresentazione popolare dell'amore romantico (la colomba, l'immagine di Cupido con arco e frecce, e così via). Tra scatole di cioccolatini, fiori e regali di ogni genere e foggia, non resta che godersi la programmazione romantica proposta da Sky Uno. Ecco gli appuntamenti da non perdere:

Amore in cucina S5 alle ore 13

Segreti di coppia S1 alle 13.55

Harry e Meghan - Un amore da favola alle 14.55

Matrimonio a Prima Vista dalle ore 16