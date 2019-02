Programmi TV da non perdere stasera, venerdì 8 febbraio

Programmi TV in onda stasera

Italia’s got talent, ore 21:15 Sky Uno

Prosegue su Sky Uno “Italia’s got talent”, il talent dove Claudio Bisio, Federica Pellegrini, Mara Maionchi e Frank Matano si trovano a valutare improbabili talenti che si proporranno nelle discipline più disparate. Presenta Lodovica Comello.

Escobar: caccia al re dei Narcos, ore 21:05 Crime Investigation

Ripercorriamo le tappe che hanno portato alla cattura di Pablo Escobar, il più grande narcotrafficante di tutti i tempi e il più spietato criminale che la storia ricordi.

Urban Myths - ore 21:15 Sky Arte

In “Urban Myths” andiamo alla scoperta di leggende urbane, storie sospese tra realtà e leggenda, aneddoti della cultura popolare veri o presunti. Nella puntata di stasera, assistiamo all'incontro tra Bowie e Marc Bolan, prima che entrambi diventassero le rockstar che tutti conosciamo.

Top Shot: pallottole spuntate, ore 21:00 Blaze

Su Blaze un’altra puntata di “Top Shot: pallottole spuntate”, il reality competition in cui 16 tiratori coraggiosi si sfidano a colpi di pallottole. Ogni concorrente deve perfezionare l’esecuzione, il tiro e la mira per superare il turno e andare avanti nella sfida.

Palco, doppio palco, ore 21:00 Comedy Central

Dal teatro Franco Parenti di Milano, per “Pacco, doppio palco”, su Comedy Central gli spettacoli dei migliori comici del panorama italiano: oggi, Massimo Bagnato.

Un dottore a domicilio, ore 21:00 lei

Nella nona puntata di “Un dottore a domicilio”, il dott. Christian e la dott.ssa Sara sono a Brighton. Tra le persone che si rivolgono a loro c’è Gisella, una studentessa che rutta compulsivamente.

La mia nuova casa sull’albero, ore 21:00 Discovery channel

Su Discovery Channel le nuove puntate di “La mia nuova casa sull’albero”. Peter Nelson e il suo team vengono chiamati per costruire straordinarie case sull’albero che soddisfano le moderne esigenze abitative delle persone, grazie a progetti ambiziosi. In questa puntata, Pete deve realizzare una sala cinematografica su un albero.

America Latina: le frontiere del crimine, ore 20.55 National Geographic

Ogni giorno, i confini tra gli Stati del Sudamerica diventano luoghi pericolosi dove può accadere di tutto. In Ecuador, la polizia riceve un allarme su un possibile traffico di droga.

Mega costruzioni, ore 21:05 Discovery Science

Il programma che svela tutti i segreti delle grandi costruzioni. In questa puntata, Danny Forster ci mostra il London 2012 Aquatics Centre, una gigantesca onda di metallo progettata dall’architetto Zaha Hadid.

Mafia nostra - La ‘ndrangheta, ore 21:00 History

In questa puntata di “Mafia nostra - La ‘ndrangheta”, entriamo nel cuore della 'ndrangheta, l’organizzazione criminale più potente in Europa.

Tigre - La forza di una madre, ore 21:00 National Geographic Wild

Vediamo cosa è disposta a fare una tigre per proteggere i suoi cuccioli. Krishna sposta i suoi piccoli per garantire loro sicurezza e proteggerli da feroci predatori.

Cesar Millan: famiglie da salvare, ore 21:00 Nat Geo People

In questa puntata, Cesar Millan mette a servizio le sue capacità per una intera comunità: il fox terrier Toby sta terrorizzando il quartiere in cui vive.

Serie TV in onda stasera

Tin star, ore 21:15 Sky Atlantic

In attesa di vedere la seconda stagione, dal 15 febbraio su Sky Atlantic, rivediamo la prima stagione di “Tin star”. La serie televisiva britannica ha come protagonista Tim Roth nei panni dell’ex detective della polizia di Londra Jim Worth. L’uomo si trasferisce in un piccolo paesino del Canada come capo della polizia per sfuggire al suo passato.

Mac Gyver, ore 21:00 Fox

Alle 21:00 su Fox, il nono episodio della seconda stagione di “Mac Gyver”, il reboot della celebre serie televisiva andata in onda negli anni dal 1985 al 1992. Ideata da Peter M. Lenkov e interpretata da Lucas Till, la serie ha come protagonista sempre Angus MacGyver, che lavora in un'organizzazione governativa statunitense segreta, dove usa il suo talento per risolvere i problemi e salvare vite umane.

Magnum P.I., ore 21:55 Fox

Alle 21:55 su Fox rivediamo gli episodi del remake del telefilm cult anni '80, con protagonista un ex Navy Seal che fa il detective alle Hawaii. In questo reboot, Thomas Magnum è interpretato da Jay Hernandez.

800 words, ore 21:00 Fox life

Su Fox life alle 21:00 va in onda “800 words”, la serie australiano-neozelandese con protagonista George Turner, un popolare giornalista che scrive una rubrica settimanale sul più importante giornale di Sydney, composta esattamente da 800 parole.

Criminal Minds - 1^ TV, ore 21.05 Fox crime

Su Fox crime, un altro episodio di “Criminal Minds”, la serie che racconta il lavoro di un gruppo di criminologi dell’FBI e che si ispira all’archivio compilato dai profiler americani. Scritta in collaborazione con un ex agente dell’FBI, è giunta alla quattordicesima stagione.

The Blacklist - 1^ TV, ore 21.55 Fox crime

Sempre su Fox crime, “The Blacklist”, la serie tv con protagonista Raymond Reddington, uno dei più pericolosi ricercati dall'FBI. Reddington si offre di fornire informazioni su ogni criminale con cui ha avuto a che fare e come clausola chiede di avere come referente Elizabeth Keen, una giovane analista al suo primo giorno di servizio. In realtà, l’uomo vuole liberarsi dei suoi nemici attraverso la collaborazione con l’FBI.

Animal kingdom, ore 21:14 Premium crime

Alle 21:14 su Premium crime un altro episodio di “Animal kingdom”, la serie che segue la vita di un ragazzo diciassettenne, che, dopo dopo la morte di sua madre, si trasferisce dai Cody, una famiglia criminale sotto il controllo della matriarca Smurf.

Shameless, ore 21:15 Premium Stories

Su Premium Stories, un altro episodio di “Shameless”, la serie basata sull'omonima serie britannica del 2004, ideata da Paul Abbott. Protagonista la famiglia Gallagher, composta dal padre Frank, alcolizzato e drogato, e dai suoi sei figli. La maggiore di questi, Fiona, si prende cura degli altri cinque fin dall’adolescenza.

Me, myself & I - 1^ TV, ore 21:15 Premium Joi

Continua, con nuovi episodi, su Premium Joi, la serie “Me, myself & I”, che narra le vicende di Alex Riley, inventore, uomo d'affari e fan dei Chicago Bulls. La serie segue Alez in 3 fasi della sua vita: da quattordicenne, da quarantenne e da sessantacinquenne.

Nikita, ore 21:15 Premium Action

Su Premium Action vanno in onda altri due episodi della quarta stagione di “Nikita”, la serie tv con protagonista una ragazza dal passato turbolento che viene salvata dal braccio della morte da un’agenzia segreta. In cambio della simulazione della sua esecuzione, Nikita viene trasformata in una spia e un’assassina.

Younger, ore 21:20 Fox Comedy

Su Fox Comedy, un altro episodio di “Younger”, la serie creata da Darren Star (Sex and the City), con protagonisti con Sutton Foster e Hilary Duff. Il racconto delle vicende di una quarantenne che si fa passare per una ragazza di 26 anni.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

I Simpson, ore 20:55 Fox Animation

Alle ore 20:55 su Fox Animation, torna il cartoon cult sulle avventure improbabili dell'irresistibile e strampalata famiglia Simpson. La serie è incentrata sulla famiglia Simpson, composta da Homer, sua moglie Marge e i loro tre figli Lisa, Bart e Maggie. Vivono nella città fittizia di Springfield. La serie ha vinto 32 Emmy Awards.

A tutto reality - L’isola, ore 21:00 DeA kids

Su DeA Kids, alle 21:00, la serie tv animata canadese che è una parodia dei reality show, ironizzando su tutte le situazioni vissute in questo genere di trasmissione televisiva. Protagonisti sono ventidue campeggiatori che si stabiliscono per 8 settimane a Camp Wawanakwa, un'isola immaginaria collocata in Ontario.

Paw Patrol, ore 21:05 Nick jr.

Su Nick jr. continuano le avventure di “Paw Patrol”, con protagonista Ryder, un ragazzo di 10 anni che vive nella cittadina di Adventure Bay con 6 cuccioli eroici, ognuno con una sua particolare abilità.

Victorious, ore 21:00 Nickelodeon

Alle 21:00 su Nickelodeon continuano gli episodi di “Victorious”, la serie tv incentrata su Toni Vega, un’aspirante cantante che frequenta la Hollywood Arts, una scuola di arti dello spettacolo. Accanto a lei, la sua famiglia, la sorella Trina, il suo migliore amico Andrè e altri personaggi.

Clarence, ore 20:55 Cartoon Network

Alle 20:55 su Cartoon Network, i divertenti episodi di “Clarence”, la serie con protagonista un simpatico bambino di 9 anni, inguaribile ottimista. I suoi migliori amici sono Jeff Randell e Ryan “Sumo” Sumozski.

Scooby-Doo e il fantasma del ranch, ore 20:40 Boomerang

Scooby-Doo e i suoi vivono una fantastica avventura in un ranch. Ancora una volta, un mistero da svelare e tanti brividi da vivere!

Fancy Nancy Clancy, ore 21:00 Disney Junior

Alle 21:00 su Disney Junior le avventure di Nancy, la bambina stravagante e divertente protagonista della nuova serie animata “Fancy Nancy Clancy”. Nancy ha 6 anni e punta tutto sulla sua creatività e sulla fantasia, nel look e nella vita di tutti i giorni.

Buona fortuna Charlie!, ore 20:55 Disney Channel

Alle 20:55 su Disney Channel va in onda “Buona fortuna Charlie!” la serie tv che racconta le disavventure della famiglia Duncan alle prese con la nuova quartogenita Charlotte “Charlie” Duncan.

Big Hero 6, ore 20:55 Disney XD

Alle 20:55 su Disney XD “Big Hero 6” la serie basata sull’omonimo film Disney tratto dal fumetto Marvel che porta lo stesso titolo. Hiro è diventato una leggenda al San Fransokyo Institute of Technology, ora però deve vedersela con le sfide di tutti i giorni a scuola.

