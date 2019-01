Programmi TV da non perdere stasera, lunedì 28 gennaio

Guida ai programmi e alle serie tv che andranno in onda stasera, lunedì 28 gennaio, sui canali Sky

Programmi tv in onda stasera

Master Pasticciere di Francia, ore 21:15 Sky Uno (REPLICA)

Alle 21:15 su Sky Uno rivediamo l’ultima puntata della quarta stagione di “Master Pasticciere di Francia”. Nel programma, condotto dallo chef Jean Imbert, nove giovani professionisti si sfideranno affrontando prove sempre più difficili. In giuria anche la pasticcera Claire Heitler.

Confessioni di un detective, ore 21:00 Crime investigation

Su Crime investigation, un’altra puntata di “Confessioni di un detective”, il racconto di alcuni detective che sono riusciti a risolvere casi apparentemente impossibili. Stasera, vediamo il caso di Christopher e suo fratello Philip che, nel maggio del 2001, sono stati aggrediti da una gang.

Alone, ore 21:00 Blaze

Su Blaze, un’altra puntata di “Alone”: dieci esperti di sopravvivenza dovranno vivere nelle aride steppe di Siberia e Mongolia, in una sfida eccezionale tra uomo e natura.

Battistology 3 - Tempi moderni, ore 21:00 Comedy Central

Nel suo spettacolo “Battistology 3 - Tempi Moderni”, il comico Maurizio Battista continua a guidarci attraverso i tempi moderni supportato da tre rubriche. Alle ore 21:00 su Comedy Central.

Chi veste la sposa - mamma contro suocera, ore 21.00 lei

La protagonista di “Chi veste la sposa - mamma contro suocera” di oggi è Michela Cerrone. La mamma e la suocera si sfidano nella scelta dell'abito nuziale, aiutate dalle stylist Sara e Corinna. Chi tra le due riuscirà a trovare l’abito adatto per Michela?

Mega meccanici, ore 20:40 Discovery Channel

Nella puntata di stasera di “Mega meccanici”, ci troviamo in un negozio di Mackay, nel Queensland. I meccanici sono alle prese con un grosso camion. Nell’aeroporto di Brisbane, invece, gli ingegneri addetti alla manutenzione devono far decollare un airbus A330.

Indagini ad alta quota, ore 20:55 National Geographic

“Indagini ad alta quota” cerca di scoprire la verità dietro i più grandi disastri aerei, attraverso testimonianze, interviste ai tecnici e agli investigatori di ogni singolo caso.

Mega costruzioni, ore 21:05 Discovery Science

Il programma che svela tutti i segreti delle grandi costruzioni. In questa puntata, seguiamo la costruzione dello stadio di Melbourne, uno dei più innovativi che siano mai stati progettati.

Gatti contro cani, ore 21:10 Discovery travel & living

In questa puntata, Jackson e Zoe incontrano due gatti che durante il giorno vivono chiusi all'interno di armadietti per sfuggire ai tre cani giganti con cui convivono.

La storia delle armi, ore 20:50 History

La velocità è sempre stata una caratteristica fondamentale in guerra. In questa puntata, un team di esperti analizza le armi più veloci e pratiche.

Australia: creature mostruose, ore 21:00 Nat Geo Wild

Attraverso uno straordinario viaggio in Australia, scopriamo le vite, le abitudini e i comportamenti di alcune creature mostruose.

Dr.ssa Michelle: una veterinaria in famiglia, ore 21:00 Nat Geo People

La dottoressa Michelle Oakley aiuta animali selvatici e domestici. Michelle non ha paura di assumersi rischi quando deve occuparsi dei pazienti, non importa quanto siano grandi.

Serie TV in onda stasera

True detective - 1^ TV, ore 21:15 Sky Atlantic

Su Sky Atlantic ancora altri due episodi della terza stagione di “True detective”, la serie HBO acclamata da critica e pubblico e vincitrice di 5 Emmy Awards. Protagonista della terza serie è il detective Wayne Hays, interpretato dal premio Oscar Mahershala Ali. La vicenda si sposta in Arkansas, Hays e Roland West indagano sulla misteriosa scomparsa di due fratellini.

True detective, ore 21:10 Sky Atlantic +1

Su Sky Atlantic +1, invece, alle 21:10 rivediamo i primi episodi dell’attesissima terza stagione di “True detective”, la serie HBO vincitrice di 5 Emmy Awards. In questa terza serie, protagonista è il premio Oscar Mahershala Ali.

The Passage - 1^ TV, ore 21:00 Fox

Su Fox parte stasera “The Passage”, la serie tv prodotta da Ridley Scott che segue le vicende di alcuni detenuti che vengono rinchiusi in un istituto segreto. Qui vengono usati come cavie di un progetto su un virus proveniente dalla Bolivia, che potrebbe curare tutte le malattie oppure porre fine a tutta la razza umana.

This is us - 1^ TV, ore 21:00 Fox life

Su Fox life un altro episodio della terza stagione di“This is us”, la serie vincitrice di un Golden Globe e tre Emmy che racconta, nel corso di tre archi temporali, un dramma familiare. Le vicende di tre fratelli gemelli vengono vissute dal 1980, anno della loro nascita, fino alla vita adulta.

NCIS, ore 21:05 Fox Crime

Su Fox crime riparte la quindicesima stagione di “NCIS”, la serie che segue le vicende della squadra di agenti speciali del Naval Criminal Investigative Service (NCIS), un dipartimento della Marina Militare degli Stati Uniti che si occupa dei casi criminali o investigativi che coinvolgono i membri del corpo militare stesso.

Blindspot, ore 21:15 Premium Crime

Su Premium Crime, alle 21:15, continuano gli episodi della terza stagione di “Blindspot”, la serie tv che vede come protagonista Kurt Weller, un agente dell’FBI a cui viene affidata una misteriosa ragazza dal corpo tatuato, trovata all’interno di un borsone lasciato a Time Square.

Manifest, ore 21:15 Premium Stories

Su Premium Stories, un altro episodio della prima stagione di “Manifest”, la serie tv realizzata dal premio Oscar Robert Zemeckis. Tutto parte da quando il volo 828 diretto al JKF di New York scompare dai radar dopo una violenta turbolenza. L’aereo e i 191 passeggeri a bordo non vengono mai più ritrovati.

Big Bang Theory, ore 21:15 Premium Joi

Su Premium Joi continuano gli episodi della dodicesima stagione di “Big Bang Theory”, una delle serie più popolari e premiate degli ultimi anni, che racconta le avventure di un gruppo di geniali nerd. I quattro protagonisti trascorrono il loro tempo libero tra la lettura di fumetti, videogame, giochi di ruolo e la visione di film e serie TV a tema fantascienza e supereroi.

Hot & bothered, ore 21:38 Premium Joi

Alle 21:38 su Premium Joi altri due episodi di “Hot & bothered”, la serie tv con protagonista Ana Sofia (interpretata da Eva Longoria), popolare attrice di telenovelas con una vita ancora più intricata delle scene che recita quotidianamente.

Lucifer - 1^ TV, ore 21.15 Premium Action

Su Premium Action, in prima visione tv, altri due episodi di “Lucifer”, la serie tv che è una trasposizione televisiva del fumetto omonimo scritto da Mike Carey. Il protagonista è Lucifer, comprimario nel fumetto “Sandman” di Neil Gaiman. Annoiato del suo ruolo negli inferi, si trasferisce a Los Angeles e apre un night club dal nome “Lux”.

4 donne e 1 funerale, ore 20:50 Fox Comedy

Alle 20:50 altri due episodi della serie ambientata in un villaggio austriaco incastonato nelle Alpi e chiamato Dorf-Ilm. Le protagoniste sono quattro amiche con l'hobby di indagare sui casi di morte che si verificano nel loro villaggio e che ritengono sospette.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

Futurama, ore 20:55 Fox Animation

Su Fox animation riprendono gli episodi di “Futurama”, la serie creata da Matt Groening ambientata nella New York del 3000. La sitcom racconta le avventure di Philip J. Fry, fattorino di una pizzeria che finisce accidentalmente in una capsula per il sonno criogenico, risvegliandosi mille anni dopo.

A tutto reality - L’isola, ore 21:05 DeA kids

Su DeA Kids, alle 21:05, la serie tv animata canadese che è una parodia dei reality show, ironizzando su tutte le situazioni vissute in questo genere di trasmissione televisiva. Protagonisti sono ventidue campeggiatori che si stabiliscono per 8 settimane a Camp Wawanakwa, un'isola immaginaria collocata in Ontario.

L’Ape Maia, ore 20:55 Nick jr

Ogni giorno c’è sempre qualcosa di nuovo da imparare per Maia, sempre in compagnia del riflessivo amico Willi. La famosissima ape impara a prendersi cura degli altri e della natura e ad ascoltare i consigli degli adulti.

iCarly, ore 21:10 Nickelodeon

Continuano i divertentissimi episodi del telefilm iCarly, il web show amato dai ragazzi e presentato dalla simpatica Carly, alias l'attrice Miranda Cosgrove. Troviamo lei e i suoi amici pasticcioni, il timido Fred, la pestifera amica del cuore Sam e il fratellone Spencer.

Clarence, ore 20:55 Cartoon Network

Alle 20:55 su Cartoon Network, i divertenti episodi di “Clarence”, la serie con protagonista un simpatico bambino di 9 anni, inguaribile ottimista. I suoi migliori amici sono Jeff Randell e Ryan “Sumo” Sumozski.

Scooby-Doo e i pirati dei Caraibi, ore 20:40 Boomerang

Scooby-Doo e la sua gang finiscono in un mare di guai quando decidono di fare una pericolosa crociera in uno dei luoghi più misteriosi del Pianeta!

Vampirina, ore 21:00 Disney Junior

Alle ore 21:00 su Disney Junior, continuano gli episodi di “Vampirina”, la serie televisiva a cartoni animati basata sulla serie di libri scritta da Anne Marie Pace. Le vicende raccontate sono quelle di una bambina vampira di nome Vampirina Hauntley (Vi) che si trasferisce dalla Transilvania alla Pennsylvania con la famiglia, per aprire un bed and breakfast.

Buona fortuna Charlie!, ore 20:55 Disney Channel

Alle 20:55 su Disney Channel va in onda “Buona fortuna CHarlie!” la serie tv che racconta le disavventure della famiglia Duncan alle prese con la nuova quartogenita Charlotte “Charlie” Duncan.

Star Wars Resistance, ore 20:50 Disney XD

Alle 20:50 su Disney XD “Star Wars Resistance” la serie ambientata nell’universo di Guerre Stellari incentrata sul personaggio di Kazuda Xiono, un giovane pilota della Resistenza del Generale Organa, che ha il compito di spiare la minaccia del Primo Ordine.

