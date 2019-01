Programmi TV da non perdere stasera, sabato 26 gennaio

Programmi TV in onda stasera

MasterChef, ore 21:15 Sky Uno (REPLICA)

Vediamo la replica della terza puntata dell’ottava edizione di MasterChef. I concorrenti dovranno cimentarsi in alcune prove per aggiudicarsi il titolo di MasterChef italiano. A valutarli, i quattro giudici Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli, Joe Bastianich e Bruno Barbieri.

Confessioni di un detective, ore 21:05 Crime Investigation

In “Confessioni di un detective”, in onda alle 21:05 su Crime Investigation, ascoltiamo le dichiarazioni di alcuni detective che sono riusciti a risolvere casi apparentemente impossibili.

Il signore dei coltelli, ore 21:00 Blaze

Nella puntata de “Il signore dei coltelli”, esperti forgiatori di spade, artisti marziali e uno chef professionista testano le loro lame su misura, in una serie di sfide estenuanti.

Maurizio Battista: Faccio tutto da solo, ore 21:00 Comedy Central

Su Comedy Central, alle ore 21:00, appuntamento con la comicità di Maurizio Battista nello spettacolo dal titolo “Faccio tutto da solo”. Il comico ci spiega cosa succede se una qualsiasi mattina di un qualsiasi giorno un cittadino inizia a leggere un giornale con occhio diverso.

Malattie imbarazzanti, ore 21.00 lei

Un altro episodio della settima stagione di “Malattie imbarazzanti”. In questa puntata, il dr. Christian aiuta un uomo di 40 anni che rischia di non poter più urinare né fare sesso, la dr. Dawn, invece, si occupa di una donna allergica allo sperma.

Come è fatto, ore 21:00 Discovery channel

Su Discovery Channel, alle 21:00, “Come è fatto”, il programma che ci offre un punto di vista privilegiato su come sono creati gli oggetti che ci circondano. Ogni giorno usiamo migliaia di comunissimi oggetti, dando per scontato tutto il lavoro che sta dietro la loro produzione e ignorando che molti dei prodotti a nostra disposizione sono più complessi di quanto appaiano.

Lager: in fuga dalla morte, ore 20:55 National Geographic

Attraverso toccanti testimonianze e straordinarie storie di coraggio e determinazione, ricostruiamo la terribile tragedia avvenuta il 14 ottobre 1943, quando alcuni deportati del campo di concentramento di Sobibor si ribellarono.

Come è fatto, ore 21:05 Discovery science

Anche su Discovery science, alle 21:05, troviamo “Come è fatto”, il programma che offre un punto di vista privilegiato su come sono creati gli oggetti che ci circondano.

Dr Jeff: animali da salvare, ore 21:10 Discovery travel & living

Il dottor Jeff e il suo team sono alle prese con un cane con una sospetta frattura alla zampa e con un gatto finito nei guai per via del suo appetito.

Enigmi alieni - Egitto, ore 21:10 History

Giorgio A. Tsoukalos indaga sulle scoperte scientifiche sui più antichi luoghi del pianeta in cui ci sarebbero stati avvistamenti alieni. Uno di questi potrebbe essere l'Egitto.

L'incredibile Dr. Pol, ore 21:00 Nat Geo Wild

Su Nat Geo Wild un’altra puntata del reality show con protagonista il dr. Jan Pol, che gestisce una clinica veterinaria in Michigan insieme a sua moglie Diane e suo figlio Charles. Nella serie, seguiamo il suo lavoro quotidiano, che il dottore svolge con la dottoressa Brenda Grettenberger e la dottoressa Emily Thomas.

Hotel Shelbourne: fascino a 5 stelle, ore 21:00 Nat Geo People

Il personale dell'esclusivo Hotel 5 Stelle Shelbourne è addestrato per servire con eleganza e gentilezza la propria clientela, senza tralasciare nessun dettaglio. A 190 anni dall’apertura di questa istituzione, l'incantevole Hotel di Dublino ha finalmente permesso alle telecamere di accedere al suo interno.

Serie TV in onda stasera

True detective, ore 21:15 Sky Atlantic

Rivediamo, in replica, il primo episodio della terza stagione di “True detective”, la serie HBO acclamata da critica e pubblico e vincitrice di 5 Emmy Awards. Protagonista della terza serie è il detective Wayne Hays, interpretato dal premio Oscar Mahershala Ali. La vicenda si sposta in Arkansas, Hays e Roland West indagano sulla misteriosa scomparsa di due fratellini.

Das Boot, ore 21:15 Sky Atlantic +1

Su Sky Atlantic +1, invece, rivediamo in replica il finale di stagione di “Das Boot”, la serie ambientata durante la seconda guerra mondiale in un sottomarino tedesco. Siamo nella Francia occupata dai nazisti e l’equipaggio dell'U-612 si prepara per una missione nell'Atlantico. Prodotta da Sky, è il sequel del film del 1981 U-Boot 96 di Wolfgang Petersen.

Midnight, Texas, ore 21:00 Fox

Su Fox la replica del quinto e sesto episodio della seconda stagione di “Midnight, Texas”, la serie tv con protagonista Manfred Bernardo, un medium che comunica con i morti e, consigliato dalla nonna defunta, si trasferisce in Texas, nella cittadina di Midnight, abitata da vampiri e streghe.

Hart of Dixie, ore 21:00 Fox life

Rivediamo anche gli episodi della terza stagione di “Hart of Dixie”, la serie tv con protagonista la dottoressa Zoe Hart, costretta ad esercitare come medico di base in una piccola cittadina dell’Alabama, pur essendo specializzata in chirurgia cardio-toracica.

Bull, ore 21:05 Fox Crime

Su Fox Crime, altri due episodi della seconda stagione di “Bull”, la serie liberamente ispirata alla vita del famoso psicologo e presentatore televisivo statunitense Phil McGraw (Dr. Phil). L’uomo è stato attivo, prima del suo lavoro in televisione, come “consulente di processo”.

Person of interest, ore 21:15 Premium crime

Alle 21:15, su Premium crime, un altro episodio di “Person of interest”, la serie incentrata su un gruppo di vigilanti, coadiuvato da un'intelligenza artificiale senziente, impegnati a sventare reati e cospirazioni perpetrati da delinquenti.

The brave, ore 21:14 Premium stories

Su Premium stories rivediamo il nono e il decimo episodio di “The brave”, la serie tv che ruota attorno ai sacrifici professionali e personali che i militari devono affrontare nelle missioni di guerra. Protagonisti sono Patricia Campbell, vicedirettore della Defense Intelligence Agency, e il capitano Adam Dalton, ex operatore Delta Force, direttore delle comunicazioni della squadra.

The Detour, ore 21:15 Premium Joi

Alle 21:15 su Premium Joi, riprendono invece gli episodi di “The Detour”. La serie segue le vicende dei Parker, una famiglia composta da madre, padre e due bambini, in viaggio verso la Florida. Sulla strada, Nate, Robin, Delilah e Jared assistono a una serie di incidenti e disastri che riveleranno la vera natura dei personaggi.

The last ship - 1^ TV, ore 21:15 Premium Action

Su Premium Action il secondo episodio di “The last ship”, la serie tv basata sull'omonimo romanzo di William Brinkley. Dopo che una pandemia globale ha ucciso quasi tutta la popolazione mondiale, l’equipaggio del USS Nathan James, un cacciatorpediniere lanciamissili della Marina degli Stati Uniti, cerca di evitare l’estinzione dell'umanità, cercando le cause del virus.

4 donne e 1 funerale, ore 20:55 Fox Comedy

Alle 20:55 altri due episodi della serie ambientata in un villaggio austriaco incastonato nelle Alpi e chiamato Dorf-Ilm. Le protagoniste sono quattro amiche con l'hobby di indagare sui casi di morte che si verificano nel loro villaggio e che ritengono sospette.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

Futurama, ore 20:55 Fox Animation

Su Fox animation continuano gli episodi di “Futurama”, la serie creata da Matt Groening ambientata nella New York del 3000. La sitcom racconta le avventure di Philip J. Fry, fattorino di una pizzeria che finisce accidentalmente in una capsula per il sonno criogenico, risvegliandosi mille anni dopo.

Shimmer and Shine, ore 20:55 Nick jr

Su Nick jr, un altro episodio di “Shimmer and Shine” la serie che vede come protagonista una ragazzina di nome Leah e il suo vicino di casa Zac. I due scoprono una bottiglia magica da cui fuoriescono due geniette gemelle di nome Shimmer e Shine.

iCarly, ore 20:55 Nickelodeon

Continuano anche i divertentissimi episodi del telefilm iCarly, il web show amato dai ragazzi e presentato dalla simpatica Carly, alias l'attrice Miranda Cosgrove. Troviamo lei e i suoi amici pasticcioni, il timido Fred, la pestifera amica del cuore Sam e il fratellone Spencer.

Clarence, ore 20:55 Cartoon Network

Alle 20:55 su Cartoon Network, i divertenti episodi di “Clarence”, la serie con protagonista un simpatico bambino di 9 anni, inguaribile ottimista. I suoi migliori amici sono Jeff Randell e Ryan “Sumo” Sumozski.

Scooby-Doo e il Fantasma Rosso, ore 20:40 Boomerang

I ragazzi vengono invitati all'inaugurazione del resort dello zio di Fred. Ma nel bel mezzo dell'evento appare il Fantasma Rosso, di cui si favoleggiava nella zona, a mettere scompiglio.

Claude, ore 21:00 Disney Junior

“Claude” è un cartone con protagonista un cagnolino che vive con i suoi proprietari, il Signor e la Signora Scarpabrilli. La serie animata è rivolta ai bambini in età prescolare.

A casa di Raven, ore 21:00 Disney Channel

Alle 21:00 su Disney Channel “A casa di Raven”, la serie con protagonista Raven Baxter, madre divorziata di due gemelli, Booker e Nia, che vive con Chelsea, la sua migliore amica sin dall'infanzia, e suo figlio Levi.

Star Wars Resistance, ore 20:55 Disney XD

Alle 20:55 su Disney XD “Star Wars Resistance” la serie ambientata nell’universo di Guerre Stellari incentrata sul personaggio di Kazuda Xiono, un giovane pilota della Resistenza del Generale Organa, che ha il compito di spiare la minaccia del Primo Ordine.

