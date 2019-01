Programmi TV da non perdere stasera, venerdì 25 gennaio

Guida ai programmi e alle serie tv che andranno in onda stasera, venerdì 25 gennaio, sui canali Sky

Programmi TV in onda stasera

Italia’s got talent, ore 21:15 Sky Uno

Ancora un’altra puntata di “Italia’s got talent”, il talent dove Claudio Bisio, Federica Pellegrini, Mara Maionchi e Frank Matano si troveranno a valutare improbabili talenti che si proporranno nelle discipline più disparate. Presenta Lodovica Comello.

Il piccolo Lorys, ore 21:10 Crime Investigation

29 novembre 2014: il corpo del piccolo Lorys viene rinvenuto in un piccolo paese del ragusano. Ripercorriamo una storia di dolore familiare, che ha sconvolto l'Italia e che, ancora oggi, resta un caso controverso.

Top Shot: pallottole spuntate, ore 21:00 Blaze

Su Blaze un’altra puntata di “Top Shot: pallottole spuntate”, il reality competition in cui 16 tiratori coraggiosi si sfidano a colpi di pallottole. Ogni concorrente deve perfezionare l’esecuzione, il tiro e la mira per superare il turno e andare avanti nella sfida.

Un dottore a domicilio, ore 21:00 lei

Nella sesta puntata di “Un dottore a domicilio”, il dott. Christian e la dott.ssa Sara sono a Birmingham. Qui visitano diversi pazienti, tra cui un ragazzo con una rara fobia e una donna preoccupata per la sua fertilità.

La mia nuova casa sull’albero, ore 21:00 Discovery channel

Su Discovery Channel le nuove puntate di “La mia nuova casa sull’albero”. Peter Nelson e il suo team vengono chiamati per costruire straordinarie case sull’albero che soddisfano le moderne esigenze abitative delle persone, grazie a progetti ambiziosi. In questa puntata, Pete deve costruire una casa sull'albero per Antonio Brown, il giocatore di football americano.

America Latina: le frontiere del crimine, ore 20.55 National Geographic

In questa puntata, siamo in un aeroporto della Colombia. Gli agenti scoprono del materiale illegale in una valigia. Tra Colombia ed Ecuador, invece, i poliziotti fermano un uomo che però accusa la madre.

Mega costruzioni, ore 21:05 Discovery Science

Il programma che svela tutti i segreti delle grandi costruzioni. In questa puntata, Danny Forster visita il luogo più buio del pianeta: la miniera d'oro di Mponeng, in Sud Africa.

Mega navi da crociera, ore 21:10 Discovery travel & living

Rivediamo le puntate della seconda stagione di “Mega navi da crociera”, alla scoperta delle più grandi navi da crociera del mondo, veri e propri giganti di ingegneria e tecnologia. Viaggeremo in posti da sogno a bordo di navi maestose.

Mafia nostra - La ‘ndrangheta, ore 21:00 History

Ripercorriamo il Maxiprocesso, il più grande processo di tutti i tempi contro Cosa Nostra, iniziato a Palermo nel 1986 e dove furono processati 475 mafiosi. Intervengono il giudice che presiedeva la corte, Alfonso Giordano, testimoni e giornalisti che seguirono l'evento.

Okavango: l’ultimo paradiso, ore 21.00 Nat Geo Wild

Seguiamo il lavoro di un team di esploratori che, in una spedizione lunga quattro mesi, ha cercato di salvare il sistema fluviale che nutre il Delta dell'Okavango, una delle ultime oasi selvagge del pianeta.

Cesar Millan: famiglie da salvare, ore 21:00 Nat Geo People

Cesar Millan è alle prese con un pastore tedesco di nome Tasi che sta terrorizzando un intero quartiere. L’esperto mette al servizio di tutta la comunità le sue competenze nella riabilitazione dei cani.

Serie TV in onda stasera

Das Boot - 1^ TV, ore 21:15 Sky Atlantic

Su Sky Atlantic, gli episodi finali della prima stagione di “Das Boot”, la serie ambientata durante la seconda guerra mondiale in un sottomarino tedesco. Siamo nella Francia occupata dai nazisti e l’equipaggio dell'U-612 si prepara per una missione nell'Atlantico. Prodotta da Sky, è il sequel del film del 1981 U-Boot 96 di Wolfgang Petersen.

Das Boot, ore 21:15 Sky Atlantic +1

Su Sky Atlantic +1, invece, rivediamo in replica gli episodi già andati in onda della serie “Das Boot”. L'equipaggio dell'U-612 si sottopone all'addestramento dell'ufficiale Hoffmann prima di entrare nel vivo del conflitto mondiale.

Mac Gyver, ore 21:00 Fox

Alle 21:00 su Fox, il settimo episodio della seconda stagione di “Mac Gyver”, il reboot della celebre serie televisiva andata in onda negli anni dal 1985 al 1992. Ideata da Peter M. Lenkov e interpretata da Lucas Till, la serie ha come protagonista sempre Angus MacGyver, che lavora in un'organizzazione governativa statunitense segreta, dove usa il suo talento per risolvere i problemi e salvare vite umane.

Magnum P.I., ore 21:50 Fox

Alle 21:50 su Fox rivediamo gli episodi del remake del telefilm cult anni '80, con protagonista un ex Navy Seal che fa il detective alle Hawaii. In questo reboot, Thomas Magnum è interpretato da Jay Hernandez.

Outlander - 1^ TV, ore 21:00 Fox life

Su Fox life un altro episodio, in prima tv, della quarta stagione di “Outlander”, la serie che racconta le avventure della viaggiatrice nel tempo Claire Beauchamp Randall Fraser. Ispirata alla saga letteraria di Diana Gabaldon, ha come protagonista un’infermiera della seconda guerra mondiale.

Frankie Drake Mysteries - 1^ TV, ore 21.05 Fox crime

A partire dalle 21:05, su Fox crime, il finale di stagione di “Frankie Drake Mystery”, la serie tv canadese con protagonista Frankie Drake, titolare di un'agenzia investigativa nella Toronto degli anni '20. L’investigatrice si trova ad essere sospettata di un furto in una gioielleria.

Animal kingdom, ore 21:15 Premium crime

Alle 21:15 su Premium crime un altro episodio di “Animal kingdom”, la serie che segue la vita di un ragazzo diciassettenne, che, dopo dopo la morte di sua madre, si trasferisce dai Cody, una famiglia criminale sotto il controllo della matriarca Smurf.

Shameless, ore 21:16 Premium Stories

Su Premium Stories, un altro episodio di “Shameless”, la serie basata sull'omonima serie britannica del 2004, ideata da Paul Abbott. Protagonista la famiglia Gallagher, composta dal padre Frank, alcolizzato e drogato, e dai suoi sei figli. La maggiore di questi, Fiona, si prende cura degli altri cinque fin dall’adolescenza.

Me, myself & I - 1^ TV, ore 21:15 Premium Joi

Continua, con nuovi episodi, su Premium Joi, la serie “Me, myself & I”, che narra le vicende di Alex Riley, inventore, uomo d'affari e fan dei Chicago Bulls. La serie segue Alez in 3 fasi della sua vita: da quattordicenne, da quarantenne e da sessantacinquenne.

Nikita, ore 21:15 Premium Action

Su Premium Action va in onda la quarta stagione di “Nikita”, la serie tv con protagonista una ragazza dal passato turbolento che viene salvata dal braccio della morte da un’agenzia segreta. In cambio della simulazione della sua esecuzione, Nikita viene trasformata in una spia e un’assassina.

Untraditional, ore 21:00 Comedy Central

Fabio Volo è il protagonista di “Untraditional”, uno show “non tradizionale”, girato tra Milano e New York. Volo interpreta se stesso: un giovane uomo in eterno equilibrio tra vita professionale e privata.

4 donne e 1 funerale, ore 20:50 Fox Comedy

Alle 20:50 altri due episodi della serie ambientata in un villaggio austriaco incastonato nelle Alpi e chiamato Dorf-Ilm. Le protagoniste sono quattro amiche con l'hobby di indagare sui casi di morte che si verificano nel loro villaggio e che ritengono sospette.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

Futurama, ore 20:55 Fox Animation

Su Fox animation continuano gli episodi di “Futurama”, la serie creata da Matt Groening ambientata nella New York del 3000. La sitcom racconta le avventure di Philip J. Fry, fattorino di una pizzeria che finisce accidentalmente in una capsula per il sonno criogenico, risvegliandosi mille anni dopo.

A tutto reality - L’isola, ore 21:10 DeA kids

Su DeA Kids, alle 21:10, la serie tv animata canadese che è una parodia dei reality show, ironizzando su tutte le situazioni vissute in questo genere di trasmissione televisiva. Protagonisti sono ventidue campeggiatori che si stabiliscono per 8 settimane a Camp Wawanakwa, un'isola immaginaria collocata in Ontario.

Alvinn!!! e i Chipmunks, ore 20:55 Nick jr

Alle 20:55 su Nick jr, la serie animata ispirata ai personaggi di “Alvin and the Chipmunks”, realizzata in computer grafica e in alta definizione. I protagonisti sono i Chipmunks: Alvin Seville e i suoi fratelli Simon e Theodore; e le Chippettes: Brittany, Jeanette ed Eleanor Miller.

I Thunderman, ore 21:15 Nickelodeon

Alle 21:15 su Nickeolodeon, altri due episodi di “I Thunderman”, la serie tv con protagonista una famiglia di supereroi con superpoteri che cerca di vivere una vita il più normale possibile nella città immaginaria di Hiddenville.

Clarence, ore 20:55 Cartoon Network

Alle 20:55 su Cartoon Network, i divertenti episodi di “Clarence”, la serie con protagonista un simpatico bambino di 9 anni, inguaribile ottimista. I suoi migliori amici sono Jeff Randell e Ryan “Sumo” Sumozski.

Pagemaster - L’avventura meravigliosa, ore 20:40 Boomerang

Un ragazzo con la passione per i libri si perde durante un temporale e si ritrova in una vecchia libreria. Dopo aver sbattuto la testa si rende conto che i libri stanno prendendo vita, cosa accadrà?

Vampirina, ore 21:00 Disney Junior

Alle ore 21:00 su Disney Junior, altri tre episodi di “Vampirina”, la serie televisiva a cartoni animati statunitense-irlandese basata sulla serie di libri scritta da Anne Marie Pace. Le vicende raccontate sono quelle di una bambina vampira di nome Vampirina Hauntley (Vi) che si trasferisce dalla Transilvania alla Pennsylvania con la famiglia, per aprire un bed and breakfast.

Buona fortuna Charlie!, ore 20:55 Disney Channel

Alle 20:55 su Disney Channel va in onda “Buona fortuna Charlie!” la serie tv che racconta le disavventure della famiglia Duncan alle prese con la nuova quartogenita Charlotte “Charlie” Duncan.

Star Wars Resistance, ore 20:55 Disney XD

Alle 20:55 su Disney XD “Star Wars Resistance” la serie ambientata nell’universo di Guerre Stellari incentrata sul personaggio di Kazuda Xiono, un giovane pilota della Resistenza del Generale Organa, che ha il compito di spiare la minaccia del Primo Ordine.

