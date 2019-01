Italia’s Got Talent: le anticipazioni della terza puntata

Per Mara Maionchi il momento del Golden Buzzer – il pulsantone dorato a disposizione di ogni giudice che può essere schiacciato solo una volta per mandare un talento direttamente in finale – è già arrivato nella prima puntata. Mentre sono ancora alla ricerca gli altri componenti della giuria: Federica Pellegrini, Frank Matano e Claudio Bisio. Sarà questa la volta buona? Anche la conduttrice Lodovica Comello – sempre pronta nel backstage a gestire le emozioni e a stemperare le paure dei talenti in gara pochi istanti prima di salire sul palco – ha a disposizione il suo golden buzzer: durante le semifinali potrà infatti decidere di salvare un talento a rischio eliminazione e spedirlo dritto alla finale.

A rompere il ghiaccio è una giovanissima concorrente che porta sul palco uno dei più grandi personaggi del cinema, l’intramontabile Mary Poppins. Per il pubblico è una performance che merita la finale. Sarà ascoltato da uno dei giudici? Arriva invece da Berlino un mimo che si “tuffa” negli abissi, e dedica a Federica una performance davvero poetica. E ancora, una coppia di ginnasti d’eccezione raccontano a modo loro come una storia di amicizia si può trasformare in una storia d’amore. Le loro “romantiche” evoluzioni di pole-dance emozionano il pubblico e colpiscono i giudici per la loro sensualità. Un altro concorrente, invece, arriva da molto lontano. È un ragazzo originario del Mozambico che vive a Torino dove fa il giocoliere. A modo suo racconta la tragedia che ha colpito il paese dal quale proviene e denuncia le ingiustizie del mondo. Riuscirà a fare emozionare?

A disposizione di ogni concorrente ci sono 100 secondi con i quali aggiudicarsi almeno 3 sì per accedere alla fase successiva oppure meritarsi l’ambitissimo Golden Buzzer. Dovranno invece interrompere immediatamente la loro esibizione se tutti e 4 i giudici decideranno di premere il buzzer rosso.