Tante le novità per il talent prodotto da Fremantle, a partire dalla giuria, con i confermatissimi Claudio Bisio e Frank Matano e le new entry Mara Maionchi e Federica Pellegrini: scopri come vedere Italia's Got Talent

L’attesa è finalmente terminata. «Italia’s got Talent» scalda i suoi motori e comincia il nuovo anno con una scarica di talenti nuovi di zecca, pronti a esibirsi nelle più svariate discipline, allo scopo di impressionare i quattro giudici della trasmissione. Nello specifico, l’appuntamento con la prima puntata è per venerdì 11 gennaio, alle 21.15 su Sky Uno (canale 108 e su digitale terrestre al canale 311 o 11) e su TV8. Poi, sempre alla stessa ora e sempre sullo stesso canale, seguiranno le altre: sei audizioni (registrate rispettivamente nei teatri di Ancona, Vicenza e Milano), due semifinali e la finalissima in diretta, in programma a Milano il 22 marzo con tanto di televoto da casa.

La nuova giuria del talent show



Tante le novità per il talent prodotto da Fremantle, a partire dalla giuria, con i confermatissimi Claudio Bisio e Frank Matano e le new entry Mara Maionchi e Federica Pellegrini. Se, però, per l’ex discografica si tratta dell’ennesima avventura televisiva in veste di giurata dopo «X Factor», «Amici» e «Io canto», per la campionessa olimpica si tratta invece del debutto assoluto in un programma televisivo. Ed è probabilmente proprio per questo che la maggior parte degli occhi dei curiosi sono puntati su di lei.

L’energia di Federica Pellegrini



«Volevo mettermi alla prova in qualcosa di nuovo e mi sembrava il momento giusto. Anche perché le registrazioni sono capitate in un anno più facile per me dal punto di vista sportivo» ha spiegato Pellegrini in conferenza stampa, dove è apparsa particolarmente distesa. «Non è il mio lavoro, perciò ho dovuto imparare i basilari, i tempi della televisione. Non mi è stato, invece, difficile capire lo spirito dei concorrenti: anche loro, come me, mettono in gioco tutto in una manciata di secondi»

Doppio impegno per Claudio Bisio



Spazio anche a Claudio Bisio, che il prossimo febbraio sarà anche sul palco del Festival di Sanremo assieme a Virginia Raffaele (e, presumibilmente, Claudio Baglioni). «Il giocatore Bisio ha chiesto di giocare un'amichevole in Rai e noi abbiamo concesso una deroga» ha commentato Nils Hartmann, responsabile dei contenuti originali di Sky, con cui il conduttore ha un contratto di esclusiva.