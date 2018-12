Programmi TV da non perdere stasera, domenica 9 dicembre

Programmi TV in onda stasera

Bruno Barbieri - 4 Hotel, ore 21:15 Sky Uno

Nella puntata di “Bruno Barbieri - 4 Hotel”, il famoso chef si trova tra a Milano, città della moda e del design. Qui alloggerà, insieme a 3 collaboratori, in uno degli hotel della zona, valutando con dei voti (da uno a dieci): location, servizi, camera e prezzo. Chi si aggiudicherà il titolo di miglior hotel della città?

1968: la rivoluzione del calcio italiano, ore 21:00 Sky Arte

Il 3 luglio 1968 nasce a Milano l'Associazione Italiana Calciatori, un sindacato a cui aderirono nomi come Rivera, Mazzola, Bulgarelli e De Sisti. Vedermo come la rivolta sociale cambiò anche il mondo del calcio calcio.

La ferrovia della seta, ore 21:15 Sky Atlantic

Per il ciclo “Il Racconto del Reale”, il documentario realizzato dal giornalista Pio d'Emilia. Un viaggio attraverso la Cina, l'Asia Centrale e l'Europa dell'Est seguendo i “treni della seta”, che ogni giorno trasportano migliaia di tonnellate di merci da e verso l'Europa.

Delitti a circuito chiuso, ore 21:05 Crime investigation

Sempre più spesso è grazie alle loro registrazioni che i colpevoli più insospettabili vengono incastrati e i casi più apparentemente irrisolvibili vengono ricostruiti. Grazie ai filmati originali, alle ricostruzioni e alle testimonianze di investigatori e familiari delle vittime, il programma risolve alcuni casi di omicidio che sembravano destinati a restare irrisolti.

Hot wheels: 100% mini fenomeni, ore 21:00 Blaze

Ripercorriamo la storia di uno dei giocattoli più famosi del mondo: Hot wheels, in occasione del suo 50° compleanno.

Malattie imbarazzanti XXL, ore 21.00 lei

Un altro episodio della prima stagione di “Malattie imbarazzanti XXL”. Tra i pazienti di oggi, due fratelli obesi che non riescono più a camminare e che devono essere operati allo stomaco per non morire.

100% Sexy, ore 21:55 lei

Alle 21:55, “100% sexy”, la serie dedicata a persone con look eccessivi e decisamente troppo audaci che si affidano ai consigli di tre esperti – uno stylist, un make up artist e un hair stylist, che dovranno valorizzare la loro personalità.

Mega navi da crociera, ore 21:00 Discovery Channel

Scopriamo le più grandi navi da crociera del mondo, veri e propri giganti di ingegneria e tecnologia. Viaggeremo in posti da sogno a bordo di navi maestose. Stasera visiteremo Le Soleal.

Indagini ad alta quota: i grandi disastri, ore 20:55 National Geographic

Sveliamo la verità dietro terribili disastri aerei. Durante un test di volo di routine, uno degli aerei più avanzati al mondo finisce nel Mar Mediterraneo.

NASA X-Files, ore 21:05 Discovery Science

Torna la serie che apre le porte sugli archivi segreti della NASA, la più importante e prestigiosa agenzia spaziale del mondo. Indaghiamo attraverso tutti gli episodi che sono stati archiviati come “riservati”.

Il re delle piscine, ore 21:10 Discovery travel & living

In California, Anthony e il suo team tentano di realizzare una piscina per degustare il vino. Purtroppo, il terreno non solo si trova in pendenza, ma è anche argilloso e instabile.

Charlie Hebdo - Morte a Parigi, ore 21:00 History

Ripercorriamo il terribile episodio accaduto a Parigi, il 7 gennaio 2015, quando due uomini incappucciati e armati irrompono nella sede di “Charlie Hebdo” uccidendo dodici dipendenti.

Il pianeta dei mammiferi con David Attenborough, ore 21:00 Nat Geo Wild

David Attenborough usa nuove prove fossili combinandole con la nuova computer grafica per svelare la nascita dei vertebrati, una delle più straordinarie magie della natura.

Four mums in a boat, 21:05 Nat Geo People

La storia di 4 mamme unite dal sogno di tagliare per prime il traguardo ad Antigua. Le “Yorkshire Rows” hanno un solo obiettivo: diventare le prime donne “mature” al mondo a compiere questa sfida.

Serie TV in onda stasera

Gomorra - La serie, ore 21:15 Sky Atlantic +1

In attesa di vedere la quarta, attesissima stagione di “Gomorra - La serie”, prevista per la primavera 2019, rivediamo la seconda stagione della serie prodotta da Sky Atlantic e nata da un'idea di Roberto Saviano.

L’uomo di casa - 1^ TV, ore 21:00 Fox

Settima stagione per le vicende tragicomiche di Mike Baxter, padre di famiglia vecchio stampo e un po' maschilista, che deve vedersela con moglie e ben tre figlie femmine.

Fresh off the boat - 1^ TV, ore 21:25 Fox

Quinta stagione per la comedy ispirata al bestseller dello chef Eddie Huang, che racconta le vicende della famiglia di origine taiwanesi che apre una steak house ad Orlando negli anni '80.

Empire - 1^ TV, ore 21:00 Fox life

Quinta stagione per il musical drama vincitore di un Golden Globe e ambientato nel mondo della musica pop. La serie segue le vicende di un'eccentrica famiglia nel mondo dell'hip-hop, i Lyon.

Art of Crime, ore 21:05 Fox crime

Alle 21:05 su Fox crime, il primo episodio di “Art of Crime”, la serie tv francese sui crimini che riguardano il mondo dell’arte. I protagonisti sono Antoine Verlay, capitano di polizia e Florence Chassagne, storico dell'arte, che conducono le indagini presso l'Ufficio centrale della “Police nationale” per la lotta al traffico di beni culturali.

Training day, ore 21:15 Premium Crime

Alle 21:15 su Premium Crime, un altro episodio della serie ispirata all’omonimo film cult con Ethan Hawke e Denzel Washington. I protagonisti si muovono in una Los Angeles che non fa sconti a nessuno. La serie ha molte scene action, che rappresentano i momenti più esaltanti.

Suits, ore 21:15 Premium Stories

Altri due episodi della settima stagione del legal drama con protagonista Harvey Specter, uno dei più importanti avvocati di New York, cinico e spietato. La stagione presenta i 5 personaggi principali dipendenti nella fiction della Pearson Specter Litt a Manhattan: Gabriel Macht, Patrick J. Adams, Rick Hoffman, Meghan Markle, e Sarah Rafferty.

The good place, ore 21:36 Premium Joi

In seguito alla morte in un incidente stradale, travolta da un mezzo pesante che trasportava prodotti contro la disfunzione erettile, la giovane Eleonor si ritrova catapultata nell'aldilà. Qui incontra Michael, che le dice di trovarsi nel “Good Place”, una sorta di paradiso, per essersi comportata bene in vita. Ma dev’esserci stato un errore.

Gotham, ore 21:15 Premium Action

Su Premium Action, il primo episodio della quarta stagione di “Gotham”, la serie gialla basata sui personaggi che appaiono in Batman, soprattutto James Gordon e Bruce Wayne. Nella quarta stagione, Bruce inizia ad operare per le strade come vigilante mascherato, mentre Oswald si impegna a dominare il regno criminale della città tramite particolari licenze.

Lucifer - 1^ TV, ore 22:04 Premium Action

In prima visione tv, un altro episodio di “Lucifer”, la serie tv che è una trasposizione televisiva del fumetto omonimo scritto da Mike Carey. Il protagonista è Lucifer, comprimario nel fumetto “Sandman” di Neil Gaiman. Annoiato del suo ruolo negli inferi, si trasferisce a Los Angeles e apre un night club dal nome “Lux”.

Sex & The City, ore 20:45 Comedy Central

Su “Comedy Central” gli episodi della terza stagione della serie cult “Sex & The City”, sulla vita sentimentale e sessuale di quattro amiche single che vivono a New York.

Younger, ore 21:20 Fox Comedy

In prima visione Fox Comedy, un altro episodio di “Younger”, la serie creata da Darren Star (Sex and the City), con protagonisti con Sutton Foster e Hilary Duff. Il racconto delle vicende di una quarantenne che si fa passare per una ragazza di 26 anni.

Programmi per bambini e ragazzi stasera in TV

I Simpson, ore 21:00 Fox animation

Alle 21:00 su Fox animation, altri 5 episodi della sitcom animata più irriverente della tv. La serie è incentrata sulla famiglia Simpson, composta da Homer, sua moglie Marge e i loro tre figli Lisa, Bart e Maggie. Vivono nella città fittizia di Springfield. La serie ha vinto 32 Emmy Awards.

A tutto reality - L’isola, ore 21:05 DeA kids

Su DeA Kids, alle 21:05, la serie tv animata canadese che è una parodia dei reality show, ironizzando su tutte le situazioni vissute in questo genere di trasmissione televisiva. Protagonisti sono ventidue campeggiatori che si stabiliscono per 8 settimane a Camp Wawanakwa, un'isola immaginaria collocata in Ontario.

Shimmer and Shine, ore 20:55 Nick jr

Su Nick jr, un altro episodio di “Shimmer and Shine” la serie che vede come protagonista una ragazzina di nome Leah e il suo vicino di casa Zac. I due scoprono una bottiglia magica da cui fuoriescono due geniette gemelle di nome Shimmer e Shine.

Nicky, Ricky, Dicky & Dawn, ore 21.15 Nickelodeon

Su Nickelodeon un altro episodio della serie con protagonisti i quattro gemelli Nicky, Ricky, Dicky e Dawn Harper. La rivalità tra loro è sempre molto forte, perché ogni fratello è diverso dall’altro, ma riescono sempre a restare uniti per superare le difficoltà di ogni giorno.

Teen Titans Go!, ore 21:10 Cartoon Network

La serie animata statunitense tratta dall'omonimo fumetto, è uno spin-off che riprende in chiave parodistica i personaggi di “Teen Titans”, senza avere continuità con la serie. Protagonisti sono Robin, Stella Rubia, Beast Boy, Corvina e Cyborg.

Scooby Doo! Grande festa in spiaggia, ore 20:40 Boomerang

I pirati fantasma vogliono rovinare la tradizionale festa in spiaggia di tre giorni rubando il tesoro. Scooby e la sua gang dovranno trovare i colpevoli.

Claude, ore 20:55 Disney Junior

“Claude” è un cartone con protagonista un cagnolino che vive con i suoi proprietari, il Signor e la Signora Scarpabrilli. La serie animata è rivolta ai bambini in età prescolare.

Ducktales, ore 21:10 Disney Channel

Su Disney Channel, altri due episodi di “Ducktales”, la serie che vede come protagonisti Paperon de’ Paperoni, Paperino e tutti i personaggi che ruotano intorno ai paperi più famosi dei fumetti.

Marvel Spider-Man, ore 20:50 Disney XD

Nella puntata di stasera di “Marvel Spider-Man”, Spider-Man cerca di scoprire l'identità del misterioso capo che ha messo una taglia sulla sua testa e che ha mandato dei cattivi a dargli la caccia.

