Michael Bublé, il cantante canadese con cittadinanza italiana più amato dalle donne ci racconta il suo ultimo album Love. La formula vincente di pop - swing, genere di cui è il creatore, si ripropone anche in quest'ultimo disco, pubblicato dalla Reprise Records e anticipato dal singolo When I fall in love. Il crooner Burnaby, nato il 9 settembre 1975 sotto il segno della Vergine viene descritto da molti come l'erede di Frank Sinatra, certo è che è il suo particolare timbro vocale e il suo modo di cantare, fa innamorare al primo ascolto. In attesa dell’appuntamento con “Uno in Musica” dedicato a Michael Bublé su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 311 o 11, giovedì 22 novembre alle 19.15, fai il QUIZ e scopri quante ne sai sull’artista.