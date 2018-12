La finale di MotoGP eSport ti aspetta su Sky Uno

La finale di MotoGPTM eSport andrà in onda sabato 17 novembre alle 15.30 su Sky Uno (canale 108) e sul digitale terrestre al canale 311 o 11. I dodici giocatori più veloci del videogioco ufficiale della MotoGPTM si confronteranno sul circuito Ricardo Tormo di Valencia per decidere chi sarà incoronato campione. Guido Meda darà voce all’evento, commentando la gara insieme a Mauro Sanchini. Non perdere l'appuntamento

Il GP della comunità valenciana chiude la stagione 2018 in diretta su Sky Sport Motogp, sono tanti gli appuntamenti speciali, tra questi la finale di MotoGPTM eSport trasmessa sabato 17 alle 15.30 su Sky Uno (al canale 108) e sul digitale terrestre al canale 311 o 11. Ultimi giorni di scuola dunque per il Motomondiale, che fa tappa in Spagna con un secondo posto ancora da assegnare in MotoGP. Guido Meda dà voce alla MotoGP, con Mauro Sanchini al commento tecnico. Oltre alla top class, Sanchini racconta la Moto3 insieme a Zoran Filicic. La Moto2 è affidata a Filicic e Roberto Locatelli. Vera Spadini è la padrona di casa dei Paddock Live, mentre per gli aggiornamenti e le interviste in pit-lane gli inviati Sandro Donato Grosso e Antonio Boselli, con Alex De Angelis insider ai box.

Aggiornamenti anche su skysport.it e sull’App di Sky Sport. Durante le gare delle tre categorie, grazie al Match Center dell’App, è possibile accedere ai tempi ufficiali Dorna e alla cronaca scritta in real time. E con il liveblog l’opportunità di vivere in diretta tutte le emozioni della pista.