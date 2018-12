Michael Bublé

Michael Bublé racconta il suo ultimo album Love . La formula vincente di pop - swing, genere di cui è il creatore, si ripropone anche in quest'ultimo disco. L’appuntamento con Uno in Musica - Michael Bublé è su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 311 o 11, giovedì 22 novembre alle 19.15. Nell’attesa, guarda il video

Michael Bublé pubblica il nuovo album Love il 16 novembre a distanza di due anni dal precedente, dopo aver preso una lunga pausa dalla scena pubblica per stare con la sua famiglia. L’annuncio è stato ufficializzato dalla Reprise Records che pubblicherà l’ottavo album dell’artista pluripremiato che, parlando del disco, lo ha definito il suo lavoro più romantico di sempre. “Non mi aspettavo di tornare a cantare e che mi andasse così bene. La mia visione del mondo è completamente cambiata in questi ultimi anni. Volevo stare solo con mia moglie e i bambini. Quello era il mio scopo. Grazie alle tante preghiere e manifestazioni di affetto che abbiamo ricevuto ho anche capito quanto amore e umanità c’è nel mondo. Con la rinnovata consapevolezza delle priorità nella vita, ho iniziato a sentire anche la necessità di esprimere quelle emozioni e la lezione che ho imparato. Ho molte storie da raccontare con questo disco: che sia io il narratore o lo spettatore, il protagonista o il sognatore, il ragazzo dal cuore spezzato seduto al bar o quello che ha appena passato la notte più bella della sua vita. È tutto in queste canzoni. Ho ricevuto molti doni dalla vita, uno di questi è la responsabilità di mantenere queste canzoni in vita per le generazioni future. E mi assumo questa responsabilità molto seriamente. Ho voluto creare una serie di brevi storie cinematografiche per ogni canzone che ho scelto, in modo da farle vivere individualmente. Sono molto orgoglioso del risultato” ha commentato Bublé.

Bublé ha co-prodotto il nuovo album e ha conferito una nuova lucentezza ai classici del repertorio americano. L’album si apre con la sognante. Include anche una tormentata versione di un altro standard di Rogers & Hart, “My Funny Valentine”. Tra gli altri brani, spicca l’allegra “When You’re Smiling”, lo swing di “Such A Night” e i brani scelti personalmente da Michael come “Unforgettable”,e “I Only Have Eyes For You”. Spiccano anche il singolo composto da Charlie Puth “Love You Anymore” e la commovente “La Vie En Rose” – in cui Bublé duetta con la cantante francese Cecile McLorin Salvant. Altro inedito contenuto nell’album è quello composto da Michael stesso,, in cui dà prova ancora una volta delle sue innegabili qualità compositive, come già aveva fatto in passato con hit come “Home”, “Haven’t Met You Yet” e “Everything”. L’album si chiude con un brano che lascia senza respiro

Love è stato prodotto da David Foster, da uno dei collaboratori di Michael di sempre Jochem van der Saag e dallo stesso Michael Bublé. Questo trio di produttori è stato in grado di trasportare in musica ciò che Michael aveva in mente, arricchendolo con arrangiamenti seducenti che fanno da sfondo alla vocalità più unica che rara di Michael Bublé.

Michael Bublé ha venduto oltre 60 milioni di album in tutto il mondo e si è aggiudicato ben 4 Grammy Awards durante il corso della sua straordinaria carriera. Poco prima dell’estate, il ritorno di Michael sulle scene è stato festeggiato da oltre 100.000 fan durante due spettacolari concerti all’Hyde Park di Londra e al Croke Park di Dublino. Bublé si esibirà il 29 settembre alla O2 Arena di Londra e il 5 ottobre all’Allianz Stadium di Sydney.