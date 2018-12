Marco Mengoni, il video di Voglio in onda su Sky Uno

Sta per apririsi un nuovo capitolo della storia artistica di Marco Mengoni. Un assaggio è nel singolo di Voglio, il cui video da sabato 10 novembre andrà in rotazione su Sky Uno. Troviamo un sound inaspettato che passa attraverso esperienze musicali molto diverse. In pittura e in fotografia, il contrasto è mancanza di sfumature nei colori, e così la giustapposizione di luce e ombra è il filo conduttore di questo brano, che, insieme all'altro che si intitola Buona Vita, apre una prima importante finestra sull’intero disco. I due brani usciranno per la prima volta in contemporanea nei paesi di lingua spagnola nelle due versioni Quiero e Buena Vida.



Voglio è una esplosione di energia, di vita e di desiderio, un uptempo scritto da Marco insieme ad Andrea Bonomo e Gianluigi Fazio: "Voglio gioca con il contrasto senza sfumature, con un tempo verbale che poche volte ho usato nella mia vita e qui viene ripetuto quasi a perdere valore e significato originario -racconta Marco– Questo pezzo prende ad esempio luoghi comuni, modi di dire e atteggiamenti di vita quotidiana che vengono ribaltati ed esasperati frase dopo frase, dove tutto è il contrario di tutto. Io e miei musicisti abbiamo lavorato in studio e l’arrangiamento è quindi istintivo e sporco, in un rimpallarsi veloce di battere e levare coerente con il contrasto che il pezzo stesso rappresenta".