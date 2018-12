Mara impara. La Maionchi intervista la cantante in capslock Myss Keta

Mara si è preparata per fare quattro chiacchere con Myss Keta, l'unica donna ospite del suo programma televisivo.

Mara in principio vuole analizzare il perché della maschera, sta forse a significare il poter dire parole in libertà senza essere vista? Myss Keta prende la parola e chiarisce che la maschera assume sempre più significati man mano che si avanza con il progetto. E' iniziata per poter dire tutto in libertà "datemi una maschera e vi dirò la verità" perché paradossalmente per liberarti devi indossare un maschera.

Il progetto Myss Keta nasce cinque anni fa in una bollente notte d'agosto a Milano. Dietro al progetto c'è un colletivo che si chiama Motel Forlanini comprensivo di diversi collaboratori da cui è nata "Milano Sushi & Coca" che non è altro che la "Milano da bere". Mara preferiva la Milano della nebbia, del lavoro e della "fabbrichetta" capace di produrre e di vivere nella maniera giusta. La maschera di Myss Keta è un po' come la nebbia di Milano.

La puntata si conclude con un gioco proposto da Myss Keta a Mara per entrare maggioramente nel ketapensiero. Myss Keta inizia delle frasi e le lascia completare a Mara in maniera del tutto spontanea: "Si muore un po' per poter...Vivere", "Solo ostriche a pranzo e a cena, sto sbocciando chiamami...La toilette", "Shirashi o sashimi...Parco Forlanini!".

Un sefie, un saluto e... Alla prossima!