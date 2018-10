Mara impara, la Maionchi intervista il rapper Achille Lauro

Mara Maionchi è la protagonista del primo format televisivo di Billboard Italia “Mara Impara - La nuova musica” , in onda tutti i giorni dal 29 ottobre al 2 novembre alle 19.25 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 311 o 11 . Un progetto che nasce da un’idea della stessa conduttrice con la volontà di mettersi in discussione incontrando i nuovi talenti della musica italiana, per conoscerli e approfondire la loro produzione musicale. Ospite della prima puntata: Achille Lauro

Un'ondata di nuovi artisti sta conquistando il pubblico. Mara si è preparata per incontrarli e fare quattro chiacchere con loro. Il primo fortunato è Achille Lauro, nome d'arte di Lauro De Marinis, romano di nascita, classe 1990, è già stato spalla di Mara agli Home Visit di X Factor 2018. I due, felici di ricontrarsi, dopo risate e complimenti iniziano con le domande. La prima, che incuriosisce tanto Mara, ruota attorno al perché della samba nella trap. Achille spiega che essendo un po' saturo della trap, proprio come il mercato, ha provato dei singoli samba-trap che si sono rivelati un successo e così ha deciso di approfondire. Inoltre, gli piace la samba perché sa dare una bella sfumatura di festa, anche ai live.



Passando a domande più personali, Mara si incentra sui tatutaggi che Achille ha sul volto. Sulla guancia destra ha scritto "Pour L'amour" che è il nome del suo album, ma non solo, "per l'amore" s'intende "per l'amore di ciò che ognuno fa, il sacrificio"; mentre sulla guancia sinistra si è tatuato "scusa". Mara condivide molto questo concetto:"Chiedere scusa va sempre bene perché qualcosa di male si fa sempre", tant'è che pensa di volerselo tatuare anche lei. E' giunto il momento di far sentire a Mara qualche pezzo. I brani scelti da Achille sono:Thoiry, featuring con Gemitaiz, Quentin40 e Puritano e Mamacita, un pop rivisitato, felice che parla di un amore difficile. Dopo esilaranti dialoghi sull'amore sofferto e contrapposizioni ideologiche sulla musica da intrattenimento intervallate da qualche - Vaff -, Achille consegna a Mara dei regali: una maglietta con scritto J'adore Hardcore e degli occhiali da bandita numero 1.